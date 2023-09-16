اعتصام للتنديد بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان

شاركت في خيمة الاعتصام التي نصبتها حركة الشبيبة الثورية السورية بالتنسيق مع المؤسسات المدنية في ناحية الدرباسية، التنظيمات النسائية، وأعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي، وحركة المجتمع الديمقراطي وأهالي الناحية.

وعُلّقت في الخيمة التي نصبت عند دوار المرأة في مركز المدينة، صور القائد عبد الله أوجلان وشهداء الحرية، بالإضافة إلى يافطة كتب عليها "حرية القائد APO هي ضمان السلام في الشرق الأوسط".

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس بلدة تل كرمي، دانيال شيخي، أكدت فيها "بفضل فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان المبني على أسس أخوة الشعوب يعيش جميع مكونات المنطقة في أمن وأمان".

شددت دانيال "يتطلب منا أن نسير وننظم أنفسنا وفق مشروع الأمة الديمقراطية والوقوف في وجه كل من يستهدف المشروع".

ونددت الرئيسة المشتركة لمجلس بلدة تل كرمي دانيال شيخي بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وعاهدت بالسير وفق فكر فلسفة القائد والعمل لكسر العزلة والمطالبة المستمرة بحريته الجسدية.

وبعدها عرض سنفزيون حول المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان.

وتستمر خيمة الاعتصام المنددة بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان ليومين متتاليين، بتوافد المؤسسات ومجالس الناحية وستختتم فعاليات الخيمة بمسيرة حاشدة.

(ه إ/ م ح)

ANHA