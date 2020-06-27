اعتصام للنّساء أمام قاعدة عسكريّة روسيّة في كوباني

وحملت عشرات النساء اللواتي بدأن الاعتصام منذ الساعة الـ16:00 من مساء اليوم، صورَ النساء الثلاث اللّواتي استشهدن في غارة نفّذتها الطائرات المسيرة التابعة للاحتلال التركي.

وأدّى القصف الذي استهدف منزلاً للمدنيين يوم الثلاثاء الماضي، في قرية حلنج جنوب شرق مدينة كوباني، إلى استشهاد 3 نساء، وهنّ كل من هبون ملا خليل، زهرة بركل، أمينة ويسي.

وتجمّعت النساء أمام القاعدة الروسية على تلّة الإذاعة غرب مدينة كوباني، للتنديد بالصمت الروسي حيال خرق تركيا للاتفاقية المبرمة بينها وبين روسيا حول حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحمّلت الإدارة الذاتية في إقليم الفرات في بيان عقب ساعات من القصف، دولة روسيا الاتحادية مسؤولية هذا الهجوم والهجمات السابقة، بينما دعت الإدارة؛ الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي القيام بمسؤولياتها ووضع حدّ لمثل هذه الهجمات بحقّ أهالي ومناطق شمال شرق سوريا وفق اتفاقية وقف إطلاق النار في مناطق شمال شرق سوريا المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية و دولة الاحتلال التركي.

وشهد يوم أمس الجمعة احتجاج مئات المتظاهرين أمام القاعدة الروسية، فيما اجتمع وفدٌ من المحتجّين ضم 5 أشخاص مع المسؤولين العسكريين الروس في القاعدة، وقدّم الوفد ملفّاً تضمّن تفاصيل الجرائم والمجازر التي ارتكبها الاحتلال التركي بحقّ المدنيين، وطالبوا الحكومة الروسية إيقاف عمليات القتل التي تقوم بها تركيا شمال شرق سوريا.

(ز س – ه ح/ك)