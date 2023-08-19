اعتصام لـ3 أيام للمطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية

بدأت اليوم، في مدينة منبج، فعالية اعتصام للتنديد بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، والمطالبة بحريته الجسدية، تحت خيمة نصبت من قبل مجلس عوائل شهداء منبج، في ساحة الاتحاد الرياضي بالمدينة، تحت شعار "حرية القائد APO حرية الشعوب".

واختطف القائد عبد الله أوجلان، في 15 شباط عام 1999، في العاصمة الكينية نيروبي، إثر مؤامرة دولية، وتفرض السلطات التركية عزلة مشددة عليه وتمنعه من لقاء العائلة والمحامين، حيث لا ترد عنه أي معلومات منذ 25 آذار 2021.

ووفقاً للقائمين على الفعالية، فإنها ستستمر على مدار 3 أيام، اعتبار من اليوم، يتخللها التعريف بالمؤامرة عبر محاضرات، وأفلام وثائقية، وكلمات للمعتصمين، وفعاليات أخرى.

وتوافد اليوم إلى خيمة الاعتصام أهالي مدينة منبج، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، وعن الأحزاب السياسية، ووجهاء عشائر المنطقة.

واستهلت الفعالية بكلمة عضو المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، حسام الشواخ: "تستمر سلطات الاحتلال التركي الفاشية في فرض العزلة المشددة على القائد والمفكر عبد الله أوجلان ورفاقه في معتقل جزيرة إمرالي وتمنع عنهم زيارات ذويهم ومحاميهم تحت مسمى العقوبات الانضباطية، منذ ما يقارب 3 سنوات".

وتابع: "إننا شعب شمال وشرق سوريا نحمل كامل المسؤولية لكافة المنظمات الحقوقية المسؤولة عن حقوق الإنسان وخصوصاً لجنة مناهضة التعذيب الأوربية المعنية بهذا الأمر والتي ما تزال صامتة".

ودعا حسام الشواخ في ختام كلمته الرأي العالمي والقوى الدولية الخروج من صمتها والمطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية ومعتقلي إمرالي الآخرين.

كما ألقت عضوة المبادرة هند داغستاني كلمة عن المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان والعزلة المشددة التي يتعرض لها.

وقالت: "يجب أن نعلم بأن اعتقال القائد عبد الله أوجلان هو محاولة لكسر إرادة الشعوب وبالأخص المرأة، هذه العزلة المفروضة بحقه هي بند من بنود التعذيب فهي حرب نفسية وموت بطيء".

وشددت هند داغستاني على أن "القائد عبد الله أوجلان لا يمثل شخصية فردية، فالقائد عبد الله أوجلان يمثل إرادة شعبه ومن حقه أن ينال وحريته الجسدية لأنه يدافع عن حقوق شعبه وشعوب المنطقة أجمع".

ومن المقرر أن تنتهي الفعالية يوم الإثنين المقبل ببيان ختامي.

(م ش/د)

ANHA