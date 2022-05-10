اعتصام في ريف كوباني الغربي تنديداً بخيانة الديمقراطي الكردستاني ودعماً لمقاومة للكريلا

وبدأت فعاليات الخيمة صباح اليوم تحت شعار "هلموا إلى معركة الحرية وندحر الخيانة"، بمشاركة أهالي ناحية الجلبية وناحية صرين وناحية شيران والقناية، وأعضاء المؤسسات التابعة للإدارة الذاتية ومؤسسات المجتمع المدني.

وبعد الوقوف دقيقة صمت استذكارا للشهداء، ألقت المتحدثة باسم اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات رنكين أوسي كلمة نددت فيها بالهجمات التركية على مناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان، ومشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالهجمات التركية.

وأكدت رنكين دعم أبناء المنطقة لمقاومة مقاتلي الكريلا الذين يخوضون حرب الوجود في مواجهة آلة القتل التركية.

هذا ومن المقرر للخيمة أن تستمر ليومين متتالين من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثالثة ظهراً، يشارك في فعاليات يوم غد مجلس عوائل الشهداء، وممثلون عن مجلس مقاطعة كوباني، مجلس ناحية كوباني، مؤسسات الإدارة الذاتية لإقليم الفرات، مؤتمر ستار وحركة الشبيبة الثورية السورية.

كما جرى خلال فعاليات الخيمة جمع تواقيع المعتصمين في إطار الحملة المطالبة حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب" وذلك في إطار الحملة التي أطلقتها مبادرة العدالة الدولية للكرد قبل أشهر.

يشار إلى أن هذه الفعالية تأتي في إطار سلسلة من الفعاليات التي شهدتها مناطق شمال وشرق سوريا وأظهرت رفض أبناء المنطقة للهجمات التركية على باشور كردستان، إذ شهدت مدينة كوباني يوم الـ 8 من أيار/مايو الجاري، مظاهرة حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف تنديدا بالهجمات التركية وخيانة الديمقراطي الكردستاني.

(د)

ANHA