اعتصام في منبج لـ 4 أيام تنديدًا بالهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا

وشارك في خيمة الاعتصام العشرات من أهالي مدينة منبج وممثلو الأحزاب السياسية وشيوخ ووجهاء العشائر والشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة وأعضاء من مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج والرقة.

وبدأت فعاليات خيمة الاعتصام التي نُصبت وسط المدينة بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقى رئيس حزب سوريا المستقبل إبراهيم القفطان كلمة قال فيها إن "تركيا تريد أن تعود إلى ذهنية الاحتلال والتوسع لاستعادة إمبراطوريتها العثمانية، لذا يجب على جميع أبناء الشعب السوري أن يقف وقفةً عقلانية لا همجية ضد الاحتلال التركي".

′الدول المتصارعة في سوريا هدفها مصالحها وليس مصلحة الشعب′

وأوضح إبراهيم القفطان أن "الدول التي تتصارع على الأراضي السورية تتصارع من أجل مصالحها، وهي ليست بالجمعيات الخيرية بل تسعى إلى تحقيق مصالحها بالأراضي السورية وعلى الشعب السوري أن يسعى لمصالحه".

بعدها ألقى رئيس مجلس شباب حزب سوريا المستقبل في منبج عدنان خليفة كلمة قال فيها "يبقى الشباب القوة الفعالة في المجتمع وخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة وبوقوفهم ومساندتهم لقوات سوريا الديمقراطية سيتمكنون من التصدي للأطماع التوسعية للاحتلال التركي".

′على القوى الوطنية إبداء موقف وطني رافض للاحتلال′

كما ألقت نائبة رئيس حزب التحالف الوطني الديمقراطي منى الخلف كلمة قالت فيها "لنا أمل في أن يكون للسوريين كلمتهم في تقرير مصير هذه الأزمة وإنهائها بعقلانية من خلال الحوار السياسي، ويجب على كل القوى الوطنية في سوريا النضال من أجل وقف هذه الانتهاكات عبر التكاتف والتصدي والوقوف وقفة وطنية رافضة للاحتلال ليكون للسوريين قرار الحسم".

ومن المقرر لفعاليات خيمة الاعتصام أن تستمر 4 أيام على التوالي، وهي تأتي للتعبير عن الرفض الشعبي المتنامي للهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، وخاصة في عين عيسى التي تشهد من أكثر من 6 أسابيع تصعيدًا عسكريًّا تركيًّا.

(كروب/ج)

ANHA