اعتصام اتحاد المرأة الشابة في الحسكة يختتم بفعاليات منوعة

اختتمت اليوم الجمعة، فعاليات اليوم الثالث والأخير من خيمة الاعتصام التي دعا إليها اتحاد المرأة الشابة في حديقة القائد آبو، وسط مدينة الحسكة، بمشاركة عضوات من المؤسسات المدنية في الإدارة الذاتية والمؤسسات النسائية إلى جانب العشرات من عضوات اتحاد المرأة الشابة في المقاطعة.

وزينت الساحة وخيمة الاعتصام بصور القائد أوجلان وأعلام اتحاد المرأة الشابة وصور الشهداء الذين استشهدوا جراء قصف جيش الاحتلال التركي مؤخراً على كوباني وناحيتي تل تمر وزركان.

وبدأت الفعاليات بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة من قبل الإداري في اتحاد المثقفين بالحسكة، أزهر أحمد، قال فيها "نعزي أنفسنا وجميع عوائل الشهداء وخاصة الشهداء الذين رووا بدمائهم كوباني وتل تمر وزركان".

وأشار أحمد إلى أنه يجب أن تكون التحديات الحالية والمستقبلية برنامجاً حياتياً لنا، لنستطيع تفعيل الآمال والطموحات التي نعيش عليها في المستقبل"، موضحاً "هناك تحديات كبيرة خارجية وداخلية هدفها إخماد هذه الثورة وإفشال عمل المؤسسات التي بنيت بدماء الشهداء الزكية".

وشدد أحمد "يجب أن نعمل على ترسيخ وبث روح الأخوة بين الشعوب والاعتماد على أنفسنا وعدم الاعتماد على دول لا يهمها غير مصالحها في النهاية".

ثم ألقى العضو في اتحاد مثقفي الحسكة الشاعر، هوزان كركندي، قصيدة ثورية تحدث فيها عن أمجاد الشهداء الذين سطروا أروع ملاحم البطولة؛ دفاعاً عن كرامة الوطن والشعوب التي تؤمن بالحرية".

تلاه إلقاء كلمة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي من قبل عضو الحزب، محمد أشرف علي الذي استهلها بالقول إننا في الذكرى السنوية لاستشهاد الرفيقة ساكينة جانسز ننحني إجلالاً وتقديراً لبطولات الشهداء وتضحياتهم. فحزبنا تأسس على تضحيات ودماء الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل حرية الشعوب المضطهدة".

وشدد "سنبقى سائرين على نهج المشروع الديمقراطي الذي انبثق من فكر وفلسفة القائد أوجلان ولن تضعف إرادتنا مهما قدمنا من شهداء وتضحيات في سبيل الحرية والكرامة، ونحن بفكرنا الديمقراطي موجودون في كل مكان، ولن تؤثر فينا سياسة الحصار ولن تخيفنا هجمات الأعداء

واختُتم الاعتصام بعرض سنفزيوني، تناول مراحل حياة الشهيدة ساكينة جانسز التي كانت مثالاً يحتذى به في البطولة والتضحية والعمل الدؤوب من أجل حرية الشعوب ونهضتها".

(ف)

ANHA