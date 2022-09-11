اعتصام أهالي إقليم الجزيرة المندد بالاحتلال التركي يدخل يومه الـ 31 دون خروج المجتمع الدولي عن صمته

تستمر خيمة الاعتصام التي نصبت من قبل قوات حماية المجتمع - المرأة بالتنسيق مع مؤتمر ستار في 12 آب الفائت، في يومها الـ 31 على التوالي، تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، والمطالبة بفرض حظر جوي على المنطقة.

علقت في الخيمة صور الأطفال الذين استشهدوا جراء هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، ويافطات كتب عليها "لا للاحتلال التركي، لا لقتل الأطفال، لا للحرب ضد الطفولة".

توافد إلى الخيمة، اليوم الأحد، أعضاء وعضوات قوات حماية المجتمع في ناحية تل تمر، حيث بدأت فعالية خيمة الاعتصام بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة من قبل الإدارية في قوات حماية المجتمع – المرأة، في ناحية تل تمر، ميديا معمو، أدانت فيه الهجمات التركية المتكررة على شعب شمال وشرق سوريا من الأطفال والمواطنين والقياديين.

كما استنكرت الصمت الدولي حيال الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي في المنطقة، قائلة: "كل ذلك يحدث أمام صمت العالم أجمع، وكأنه أعطى الموافقة للدولة التركية باستخدام القوة ضد شمال وشرق سوريا".

وشددت على مواجهة هذه الهجمات، بالقول "نحن شعب شمال وشرق سوريا، علينا أن نكون في أتم الجاهزية لمساندة قواتنا العسكرية ضد الدولة الفاشية ومرتزقتها، سنصبح جميعاً مقاتلين إذا استدعى الأمر لمواجهة كل من يريد النيل من حريتنا وكرامتنا".

معاهدة في ختام كلمتها "بالقتال إلى جانب القوات العسكرية والدفاع عن المنطقة في وجه هجمات الاحتلال التركي".

بدورها أدانت عضوة مجلس ناحية تل تمر، زينب آيو، هجمات الاحتلال التركي على المنطقة واستهدافه للأطفال والنساء بالأسلحة الثقيلة، مشيرة إلى أن "هدف الاحتلال التركي من هذه الهجمات ضرب مشروع الإدارة الذاتية، وإفشال التعايش المشترك ووحدة مكونات شمال وشرق سوريا، منوهة بذلك إلى سياسة الحرب الخاصة التي تتبعها دولة الاحتلال التركي في المنطقة".

وأكدت في ختام حديثها "مواصلة النضال، والسير على خطا الشهداء حتى تحقيق النصر".

(ل م/ي م)

ANHA