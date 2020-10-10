اعتراض وتدمير مُسيّرة مفخخة كانت متجهة نحو السعودية

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المنطقة الجنوبية.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف أنه أحبط "هجوماً إرهابياً وشيكاً" للحوثيين في جنوب البحر الأحمر، وأضاف أن التحالف اكتشف ودمر زورقاً ملغماً ومُسيّراً عن بعد، قرب الصليف في اليمن.

وأشار إلى استمرار تهديد "المجموعات الإرهابية" لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وقبل 10 أيام، استهدف طيران التحالف لدعم الشرعية اليمنية مواقع ومركبات عسكرية تابعة لمجموعات حوثية في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، مع تدمير منصتي كاتيوشا في وادي الضيق بالمديرية ذاتها.

وأضاف التحالف أنه ملتزم بتدمير قدرات المجموعات الحوثية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وتطلق جماعة "أنصار الله" الحوثية المدعومة من إيران، بين الحين والآخر الصواريخ والطائرات المُسيّرة باتجاه جنوب السعودية.

(ي م)