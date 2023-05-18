اعتراض حزب الخضر اليساري على نتائج 236 صندوقاً

تستمر الاعتراضات على التزوير الذي حصل في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية في 14 أيار، وأثبت فرع حزب الخضر اليساري في اسطنبول بعدم تطابق الأصوات مع نتائج بيانات الهيئة العليا للانتخابات (YSK).

كشف الحزب عن تناقض بين الأصوات التي تم الإدلاء بها وبيانات الهيئة العليا للانتخابات (YSK) على 236 صندوق الاقتراع في 27 ناحية في المناطق الأولى والثانية والثالثة، كما أكد عدم تسجيل ما لا يقل عن 3570 صوتاً تم الإدلاء به لصالح حزب الخضر اليساري في صناديق الاقتراع هذه، وأوضح أن آلاف الأصوات قد كُتبت لصالح حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.

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