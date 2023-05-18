اعتراض حزب الخضر اليساري على نتائج 236 صندوقاً

اعترض حزب الخضر اليساري على نتائج 236 صندوقاً في 27 ناحية وأكد أنه لم يسجل 3570 صوتاً على الأقل تم الإدلاء به لصالح حزب الخضر اليساري.
خبر 2023-05-18T17:52:00 مركز الأخبار

تستمر الاعتراضات على التزوير الذي حصل في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية في 14 أيار، وأثبت فرع حزب الخضر اليساري في اسطنبول بعدم تطابق الأصوات مع نتائج بيانات الهيئة العليا للانتخابات (YSK).

كشف الحزب عن تناقض بين الأصوات التي تم الإدلاء بها وبيانات الهيئة العليا للانتخابات (YSK) على 236 صندوق الاقتراع في 27 ناحية في المناطق الأولى والثانية والثالثة، كما أكد عدم تسجيل ما لا يقل عن 3570 صوتاً تم الإدلاء به لصالح حزب الخضر اليساري في صناديق الاقتراع هذه، وأوضح أن آلاف الأصوات قد كُتبت لصالح حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.

(ف)


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