اعتقالات تعسفية بحق المئات من الشباب في تركيا

ونظمت نقابات عمال تركية مختلفة ونقابة الأطباء التركية وقفة بمناسبة عيد العمال يوم 1 أيار/ مايو في ساحة تقسيم الشهيرة وسط إسطنبول وعدة مناطق في المدينة السبت.

وأحاطت الشرطة التركية الساحة التاريخية الشهيرة بالسياج المؤقت ووضعت قوات مكافحة الشغب ونقاط تفتيش في محيط الساحة.

كما اعتقلت الشرطة عدة مجموعات من الشباب حاولوا الانضمام إلى الوقفة، ونشرت صفحات النقابات فيديوهات تظهر اعتداءات واعتقالات قامت بها قوات الشرطة في نقاط تجمّع عدة مناطق، منها عثمان بي، وتيرلا باشي، ومجيدية كوي.

من جهتها طالبت رئيسة اتحاد متقاعدي عاملي الدولة، أيسون جازان، في خطابها، بالإفراج الفوري عن الشباب الذين تم اعتقالهم. وقالت: "وقعت اعتداءات شديدة من قبل الشرطة على أصدقائنا الذين أرادوا فقط القدوم إلى هذه المنطقة حاملين لافتات في أيديهم. ندين هذه الهجمات ونطالب بإطلاق سراح المعتقلين".

ورفعت جازان لافتتين بعنوان "أين 128 مليار دولار" و"اتفاقية اسطنبول لنا"، موضحة: "لا علاقة للوباء بعنف تطبيق القانون على العمال الذين أرادوا إسماع أصواتهم والنضال من أجل العمل والحرية. سنواصل كفاحنا دون أن نتراجع خطوة".

بدورها أكدت عضوة المجلس المركزي لاتحاد الأطباء الأتراك، شيغديم أصلان، وفاة العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية كل يوم بسبب كورونا.

وفي إشارة إلى أن الوباء لا يعمّق عدم المساواة الطبقية فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى عدم المساواة بين الجنسين، قالت أصلان: "نحن جنبًا إلى جنب من أجل الحق في حياة صحية وآمنة. يجب أن يحصل الجميع على التطعيم (اللقاح) ودعم الدخل. لسوء الحظ، فقد تغير كفاح العمال من الوظيفة إلى اللقاح".

من جانبها أكدت ولاية إسطنبول اعتقال ما يقارب 212 شخصًا كانوا يحاولون الوصول إلى ميدان تقسيم وسط المدينة. وذكر بيان الولاية أنها أعطت الإذن للنقابات بوضع إكليل الزهور والقيام بتصريح صحفي في ساعات محددة، شريطة الامتثال لتدابير مكافحة الوباء.

في المقابل نشرت جمعية الحقوقيين المعاصرين بيانًا أوضحت فيه أن عدد الشباب الذين تم اعتقالهم بلغ 230. وواجه أعضاء الجمعية تدخلًا قاسيًا للشرطة في منطقة غلطة سراي قرب تقسيم، حيث اعتقلت الشرطة العديد من طلاب الجامعات.

ونقلت وسائل إعلام تركية اعتقال العشرات من المتظاهرين السبت في عموم تركيا أثناء الاحتفالات بذكرى عيد العمال، حيث نقلت صحيفة بيرغون المعارضة اعتقال السلطات 41 شخصًا في مدينة أنقرة، و20 في مدينة إزمير.

(ش ع)