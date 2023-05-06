اعتقال صحفيين والعشرات من الأشخاص في تركيا

ذكرت وكالة فرات للأنباء أن عناصر الشرطة التركية، داهموا مساء أمس، العديد من المنازل والقرى في ناحية جزير التابعة لولاية شرنخ بباكور (شمال كردستان)، واعتقلوا كل من شاهين جينكو وبهمن سلجوق وسرخبون تانيش والعديد من الأشخاص في قرية قطران، واقتادوهم إلى مديرية الأمن في الناحية.

كما داهموا مكتب صحيفة "الديمقراطية الجديدة" في ديرسم، واستولوا على أرشيف الصحيفة الموجود في المكتب، وكذلك الكتب واعتقلوا مراسلي الصحيفة أرتان جيتا وخضر كولار.

وحسب الخبر الذي أوردته صحيفة "الديمقراطية الجديدة"، فقد نُفذت عملية أمنية ضد النشطاء الحزبيين في 3 مدن، وتم فيها اعتقال 9 أشخاص على الأقل في عمليات المداهمة تلك..

وأفادت بانه سيتم ترحيل (أرتان جيتا وعلي عسكر آك كوج ونهاد كوناك وآيسل كايا ونسيمي آتاش وخضر كولار، والعديد من الأشخاص الآخرين)، إلى سجن إسطنبول.

(ل م)