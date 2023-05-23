اعتقال نحو 67 شخصاً من قبل الشرطة التركية في إطار الإبادة السياسية

داهمت الشرطة التركية اليوم، العديد من المنازل في إطار التحقيق الذي أجرته النيابة العامة في مدينة تكيرداغ.

حيث أفادت الأنباء التي نقلتها وكالة فرات للأنباء أنه تم اعتقال 30 شخصاً، 4 منهم من جاناك كاله، في إطار التحقيق في مزاعم “العضوية في التنظيم".

والمعتقلون هم؛ الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) في المدينة، عمر فاروق كرج، وإداريا حزب الشعوب الديمقراطي في المدينة، سزا بويوكليج، وتورغوت هسكان، والرئيس المشترك السابق لحزب الأقاليم الديمقراطي (DBP) في المدينة، فيصل كوتلواي، اعتقلوا في جاناك كاله، وإداري حزب إعادة الإعمار الاشتراكي في الناحية (SYKP)، محمد أكيورك، في ناحية كشان في أدرنة.

وأسماء بعض الذين اعتقلوا أيضاً: “حلمي كارا أوغلان، زبيدة كارا أوغلان، سركان كارا أوغلان، سنم أوزبي، سروت تاشكن، محمد آكيورك، سيبل كايكجي، جزمي يامان، رحمي ديرك، آيلا إروغلو، عمر فاروق كرج، دنيز أردم، سزا بويوكليج، فيصل كوتلواي، وتورغوت هسكان”.

اعتقال 13 شخصاً في ماردين

في ماردين أيضاً داهم الجنود والشرطة عدة منازل في نواحي قوسر ونصيبين وستور وديرك في ساعات الصباح. حيث اعتقل 13 شخصاً في المداهمات.

وأسماء المعتقلين هي: محمود دامار، ومتين يلماز، وسامي إيلدم، وشوكرو دورغان، وعبدالله جليك، ويافوز دميركران، وعثمان سيغي، ورجب ترك، حسين سويلمز، شيار كوج، فارس الاك، فرات دمير ومحمد شريف كافاك.

في العملية التي مركزها مرسين: اعتقال 24 شخصاً

داهمت الشرطة التركية 28 مكاناً في وقت واحد في مرسين وأنقرة وأنطاليا وأضنة وإزمير كجزء من التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام لمرسين.

وتم اعتقال 24 شخصاً كجزء من التحقيق الذي بدأه مكتب المدعي العام لمرسين بمزاعم مشاركة الوسائط الرقمية وإرسال الأموال إلى المعتقلين في جمعية دعم ومساندة عائلات المعتقلين والمحكومين (TUAY DER).

أسماء المعتقلين هي: الصحفي في وكالة مزوبوتاميا دلال أكيوز، الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي في يني شهير، إبراهيم كيلان، الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي في يني شهير، إمراه دنيز، الإداري لحزب الشعوب الديمقراطي، دفريم أيدن، وإداريو حزب الأقاليم الديمقراطي، قادري إزل، جنكيز ديره، إداريو جمعية دعم ومساندة عائلات المعتقلين والمحكومين في جوكوروفا، اسمر أوغوز، سليم إكيجي، عزت تاش، ومن الذين يعانون من إعاقة بنسبة 85 في المائة، أعضاء مجلس الشبيبة لحزب الشعوب الديمقراطي في ميرسين، ثريا جيلان، أوزكان يالجن، بشير أجار، يوسف كوركوت، نبي كوركوت، رمضان جاتوك، رمضان أصلان، فرهاد دمير، إبراهيم دوراك، إنكين أيدمير، إرهان بيهان، حمزة أرباج، محمد كابان وأوزكان يالجن.

تمديد فترة الاعتقالات في أنقرة

ومن جهة أخرى، تم تمديد فترة حجز الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال احتفال نوروز في أنقرة بحجة “الدعاية للإرهاب”.

وبدأ مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقاً يوم أمس. وداهمت الشرطة في الصباح العديد من المنازل واعتقلت العديد من الأشخاص. وعُلم أن المعتقلين متهمون بالدعاية خلال احتفال نوروز في أنقرة. حيث تُحتجز عضوة مجلس حزب الشعوب الديمقراطي، بدرية إرماك، نبهات جالبان، وخليل غوزل، وبارش غوزل، وأحمد غوزل، وآيكوت بوزكوش، وجاهد غوموش، وياسين بهجفان، وصمد أياتاج، وقادر أيتاج، ورمزان أغوز، في أنقرة، ومرت أوستونداغ، ومحمد أوستونداغ في مقر الشرطة في أرزروم.

(سـ)