اعتقال مرتزق تابع لـAKP شن  هجوماً على مركز المجتمع الكردي في باريس

وبحسب المعلومات التي شاركتها الصحفية الفرنسية جولوم بيرييه على حسابها على تويتر إنه تم اعتقال شخص في باريس عرف عن نفسه بأنه مرتزق سابق في تنظيم "سادات".

حيث شن ذلك الشخص الذي عرف عن نفسه كمرتزق سابق في تنظيم "سادات" في 3 آذار من العام الحالي، هجوماً على مركز المجتمع الكردي الديمقراطي في باريس.

ووقع هذا الهجوم بعد مجزرة باريس الثانية التي ارتكبت في 23 كانون الأول المنصرم بعدما تعرضت جمعية أحمد كايا الثقافية في باريس لهجوم مسلح أسفر عن استشهاد عضوة الهيئة التنفيذية لمنظومة المجتمع الكردستاني؛ أمينة كارا (أفين كوي)، الفنان مير برور (محمد شيرين آيدن) والوطني الكردي عبد الرحمن كزل.

(سـ)