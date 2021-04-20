اعتقال مجموعة من الشبان المتورطين في حادثة قتل في مخيم الهول

وبحسب مراسلنا ونقلًا عن مسؤول أمني في المخيم، فإن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال 7 أشخاص جميعهم من الشباب، في المخيم، بعد البحث والتحري عن حادثة قتل اللاجئ العراقي، إبراهيم حسين العلي، وإصابة امرأتين يوم السبت الماضي.

ووقعت حادثة الاستهداف تلك في سوق مخيم الهول، ضمن قطاع اللاجئين العراقيين، إذ أقدم عليها مجهولون لم تتعرف عليهم القوات الأمنية وقتها، أدت إلى مقتل لاجئ عراقي، وإصابة امرأتين بإصابات بليغة.

وأكد مراسلنا نقلًا عن المصدر نفسه، أن المعتقلين هم من يقفون وراء عملية الاستهداف تلك.

وكانت قوى الأمن الداخلي والوحدات الخاصة في قوات سوريا الديمقراطية قد أنهت، منذ أيام، عملياتها الأمنية في المخيم، التي بدأت منذ الـ 28 من آذار/ مارس المنصرم، باسم حملة "الإنسانية والأمن".

ويعد مخيم الهول من أخطر المخيمات في العالم، ومن أكبر المخيمات في مناطق الإدارة الذاتية، ويشكل تهديدًا كبيرًا على مناطق شمال وشرق سوريا، وبلدان الجوار، نظرًا لاحتجازه أُسر لمرتزقة داعش "السوريين والعراقيين والأجانب"، والفكر المتطرّف الذي يحملونه.

(أ م/ م)

ANHA