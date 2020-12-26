اعتقال ليلى كوفن دليل واضح على سياسة تركيا التعسفية بحق النساء

وجاء ذلك في بيان أصدره وقف المرأة الحرة في سوريا (فرع إقليم الفرات) إلى الرأي العام بمشاركة عدد من العضوات.

قرئ البيان أمام مبنى وقف المرأة في مدينة كوباني من قبل الإدارية روجين حسن، وجاء في نصه:

"إن قيام الدولة التركية بإصدار حكم غيابي على السياسية والبرلمانية الكردية ليلى كوفن لمدة (٢٢ عامًا) انتهاك واضح لجميع المواثيق الدولية.

كما أن العمل الذي أقدمت عليه دليل واضح على سياستها التعسفية التي تتبعها بحق النساء.

إنها بهذه الأعمال تسعى إلى كسر إرادة المرأة المناضلة والحرة التي تطالب بالعدالة والمساواة والديمقراطية في المجتمع، وقرار الحكم اللاقانوني يعدّ منافيًا للقيم الأخلاقية والإنسانية.

إننا في منظمات ومؤسسات المجتمع المدني ندين ونستنكر هذا العمل، ونناشد المنظمات النسوية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي الخروج عن صمتهم حيال ما تقوم به حكومة العدالة والتنمية، وعدم شرعنة هذه الممارسات.

وأكد البيان في ختامه على الاستمرار في الدفاع عن حقوق المرأة التي تُضطهد في ظل السياسيات القمعية التعسفية التي تقوم بها الدولة التركية".

واختُتم البيان بالشعارات التي تحيّي مقاومة المرأة ومقاومة السجون.

(م ع/س و)

ANHA