اعتقال لاجئ سوري ينتمي لداعش في اليونان

اعتقلت وحدة مكافحة الإرهاب اليونانية، اليوم، مواطنًا سوريًا يبلغ من العمر 27 عامًا للاشتباه في عضويته ومشاركته في داعش خلال مداهمة في مخيم إليوناس في أثينا، بحسب ما أوردته صحيفة كاثيميريني اليونانية.

وصادر ضباط مكافحة الإرهاب أجهزة إلكترونية من المكان الذي كان يسكن فيه الرجل السوري والتي ستفحصها السلطات.

ووفقًا للشرطة اليونانية (ELAS)، دخل الرجل اليونان في 28 مارس/ آذار 2018، وأثناء الاستجواب، قبل التهم الموجهة إليه وسيُعرض أمام المدعي العام في أثينا، حسب قول ELAS.

كما يواجه المواطن السوري تهماً بالإرهاب والمساعدة في القتل وهو في حالة ذهنية هادئة، وقالت السلطات إنه ظهر في مقطع فيديو مع مرتزقة داعش نُشر عام 2014.

وكانت قضية اللاجئين وخصوصا الإرهابيين، من أهم أوراق الضغط التي استخدمتها تركيا لابتزاز الدول الأوروبية.

(م ش)