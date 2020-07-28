اعتقال خلية جُندت من قبل الاستخبارات التركية لإدخال الألغام إلى المنطقة

تسعى دولة الاحتلال التركي منذ مدّة، وعبر مؤسستها الاستخباراتية (MÎT)، إلى زعزعة أمن واستقرار مناطق روج آفا وشمال وشرق سوريا.

وتهدف استخبارات دولة الاحتلال التركي MIT إلى خلق فتنة في مناطق شمال وشرق سوريا وتأليب الشعب على الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وإضعافها، ونشر الدعارة والمخدرات، وفتح الطريق أمام الاعمال اللاأخلاقية عبر عملائها الذين يتم إرسالهم إلى المنطقة لتجنيد الشُبان بطرق قذرة.

المؤسسات العامة إحدى أهدف الاستخبارات التركية

عقب هجمات الاحتلال التركي الأخيرة على مناطق شمال وشرق سوريا، استغلت الاستخبارات التركية بعض الشبان لتجنيدهم ضمن المنطقة، وبشكل خاص ممن هم ضمن المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتوظيفهم كعملاء وخلايا نائمة، بهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وخلق نزع طائفية، وضرب مكتسبات ثورة 19 تموز.

ومعظم من يتم تجنيدهم من قبل الاستخبارات التركية، هم من أبناء المناطق المحتلة، وعملية التجنيد تتم عبر معرفة سابقة أو عن طريق الأقارب الموجودين في تركيا، وإغوائهم وإغرائهم بالأموال.

الاغتيالات إحدى مهام عملاء تركيا

المؤسسات الأمنية اعتقلت مؤخرًا خلية مؤلفة من شخصين، تم تجنيدهما، وأوكلت إليهما مهام إيصال الألغام من المناطق المحتلة إلى مناطق شمال وشرق سوريا.

الخلية التي اعتُقلت، اعترفت بتوزيعها 5 ألغام في مناطق شمال وشرق سوريا (الطبقة، والرقة ومفرق صباح الخير في دير الزور، والعريشة والشدادة في مقاطعة الحسكة).

ويترأس الخلية المدعو عبد الغفور عيسى الأحمد من مدينة سري كانيه المحتلة، الذي كان عضوًا سابقًا في وحدات حماية الشعب، وبعدها عمل في الإنشاءات العسكرية، وعقب احتلال سري كانيه تم تجنيده من قبل ابن خاله، ويدعى حسان محمد خضير، الذي كان عضوًا في قوات سوريا الديمقراطية، وتم تجنيده من قبل الاستخبارات التركية MIT.

العميل حسان خضير طلب من عبد الغفور إدخال الألغام إلى مناطق شمال وشرق سوريا مقابل المال، بالإضافة إلى تجنيد شخص آخر، شريطة أن يكون ضمن القوى العسكرية، ليتمكن عبد الغفور عن طريقه إدخال الألغام إلى المنطقة بشكل طبيعي.

عبد الغفور قام بإغراء وتجنيد المدعو عبد الله عبد العزيز جريبا وهو شقيق زوجته، وهو أيضًا من مدينة سري كانيه المحتلة، ويبلغ من العمر 24 عامًا، انضم عام 2013 إلى وحدات حماية الشعب، وبعد عدّة أشهر من انضمامه عمل ضمن الإنشاءات العسكرية، ويحمل مهمة عسكرية بحكم عمله.

اللقاء الأول بين العميلين عبد الغفور وعبد الله وعميل الاستخبارات التركية حسان خضير تم في منطقة عالية المحتلة، بحضور شخص يدعى ياسين العدنان، تم تسليمهما سيارة فان، وبداخلها لغم وزنه قرابة 12 كلغ، وتم إبلاغهما بوضع اللغم في إحدى ضواحي مدينة الطبقة، وتصويره وإرسال الصورة إلى حسان.

بعد انتهاء الجهات المعنية من استكمال كامل التحقيقات، سُمح لوكالتنا بإجراء لقاء مع أعضاء الخلية، وأكد عبد الغفور أن اللقاءات مع العميل حسان كانت تتم في منطقة عالية التابعة لمدينة سري كانيه المحتلة (في منطقة قريبة من قرية السوسة)، وأكد استلامه سيارة فان ولغم من العميل حسان، وكان برفقته شخص يدعى ياسين العدنان، وتم وضع اللغم في منطقة الطبقة، وفي المرة الثانية تم وضع اللغم في مدينة الرقة، ومن ثم تسليم سيارة الفان إلى شخص يدعى محمد ذكي له معرض سيارة في الرقة، واللغم الثالث تم وضعه في منطقة صباح الخير والرابع في منطقة الشدادة والخامس في منطقة 47.

وحول كيفية إدخال الألغام من مدينة سري كانيه المحتلة إلى مناطق شمال وشرق سوريا، من دون كشف أمرهم في ارتكاب الجرائم، يؤكد عبد الله عبد العزيز استغلال مهمته العسكرية التي يحملها.

وقال عبد الله عبد العزيز إنه تعرض للإغراء، وارتكب ذنبًا لا يُغتفر بحق أبناء المنطقة، وخان الثقة التي منحتها إياه القوى العسكرية.

ANHA