اعتقال هارون ألباك التاريخ يعيد نفسه لدى ذوي الكريلا

سلّمت مجموعة من الأشخاص، معروفة بـ "القروجيين" من ناحية هزخ بمنطقة شرناخ منذ عدة أيام، المقاتل في قوات الدفاع الشعبي هارون ألباك إلى سلطات الاحتلال التركي.

الحادثة ولّدت العديد من ردود الفعل المنددة بتصرف هؤلاء الأشخاص، حيث وصفتهم بالخونة، وخاصة لدى أمهات مقاتلي قوات الدفاع الشعبي "الكريلا"، وعمّقت جراحاتهن بتعرض أبنائهن لأحداث مماثلة.

في هذا السياق، أشارت صدّيقة معميد رشو والدة المقاتل المعتقل سليم (ريبر)، الذي حاصره القروجيين الخونة، وسلّموه إلى سلطات الاحتلال التركي، إلى أن العمالة مستمرة.

وقالت عن ابنها المقاتل المعتقل في السجون التركية منذ نحو 29 عاماً، والذي أُصيب في قدمه أثناء اعتقاله "على الرغم من تدهور وضعه الصحي وتحذير الأطباء في السجن من أن حالته غير مستقرة، إلا أنهم لم يفعلوا شيئاً حيال ذلك وأبقوه في السجن حتى اليوم".

واعتبرت صدّيقة الخيانة بحق مقاتلي قوات الدفاع الشعبي، عداءً للقضية الكردية، وقالت "لا تختلف الخيانة عن العداوة، فتسليم مقاتلينا ومقاتلاتنا الذين يدافعون عنا إلى المحتلين جرم كبير".

للخيانة نهاية

من جانبها، شجبت أيتان رشو شقيقة المعتقل محمد رشو (فؤاد) الذي نُصِب له كمين في مدينة اللاذقية من قبل حكومة دمشق وبعض عملائها من الكرد عام 2017، وسُلّم فيما بعد إلى السلطات التركية، الخيانة بحق مقاتلي الكريلا وقالت "التاريخ يعيد نفسه، فقبل سبعة أعوام سلّم الخونة أخي، واليوم يسلّمون المقاتل والمناضل هارون ألباك".

وتساءلت "ألا يعذبهم ضميرهم ووجدانهم، أليس لديهم ذرة إحساس أو ضمير؟، كيف يبيعون أنفسهم مقابل حفنة مال ويخونون أبناء جلدتهم، أفعال شنيعة ومعيبة في التاريخ الكردي".

وشددت "كفى للخيانة، على من يسلك هذا الطريق مراجعة نفسه والوقوف إلى جانب أخيه المقاتل، لا ضده".

وأشارت أيتان إلى أن مقاتلي قوات الدفاع الشعبي يدافعون ويناضلون في سبيل الحرية، وقالت "نرفض أن يكون جزاء من يحمينا ويدافع عن حقوقنا كأخي والمقاتل هارون ألباك الاعتقال في السجون التركية عن طريق الخيانة".

(ن ش/ف)

ANHA