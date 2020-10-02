اعتقال أربعة أشخاص على صلة بداعش والقاعدة في سويسرا

وقالت السلطات السويسرية، الجمعة، إنها ألقت القبض على أربعة أشخاص للاشتباه في أنهم على صلة بداعش والقاعدة، وذلك بحسب إذاعة سويسرا العالمية.

وأفاد مكتب الادعاء الفيدرالي أن الشرطة فتشت ثلاثة منازل في مقاطعة فرايبورغ غرب البلاد في وقت مبكر الجمعة، في إطار تحقيقين جنائيين في نشاطات متطرفة مزعومة.

ويشتبه في أن الأشخاص الأربعة قد انتهكوا القانون السويسري الذي يحظر التعامل مع منظمات مرتبطة بالقاعدة وداعش، وذكر ممثلو الادعاء أن المحتجزين الأربعة يشتبه أيضًا في أنهم "دعموا أو انخرطوا في تنظيم إجرامي".

وعرّف الادعاء الأربعة بأنهم سيدة كوسوفية (28 عامًا) ومقدوني (26 عامًا) ورجل كوسوفي (34 عامًا) والرابع يحمل الجنسيتين السويسرية والكوسوفية (34 عامًا).

(م ش)