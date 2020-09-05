قالت وزارة العدل الأمريكية، إنه جرى اعتقال أمريكيين اثنين، ينتميان إلى حركة بوغالو وهي حركة اليمينية المتطرفة، بادعاء "سعيهما إلى التواصل مع حركة حماس".

وبحسب بيان وزارة العدل، تم توجيه تهمة "محاولة تقديم دعم مادّي لجماعة إرهابيّة أجنبيّة" لـ " مايكل سولومون (30 عامًا) وبنجامين تيتر (22 عامًا)".

وأشار البيان الأمريكي إلى أن: السلطات، رصدت سولومون وتيتر، اللذين يقولان إنّهما عضوان في (بوغالوس بويْز)، خلال التظاهرات الأخيرة في البلاد".

وأن الرجلان، اتصلا برجل أمن اعتقادًا منهما بأنه ممثل لحركة حماس وعرضا أن يعملا (كمرتزقة) للحركة الفلسطينيّة، وأن يزوّداها سلاحًا مقابل الحصول على تمويل لمنظّمتهما".

وحركة (بوغالو)، هي حركة متطرفة بحسب التصنيف الأمريكي: تضم نازيين جددًا وفوضويين من اليمين المتطرف، يعملون على إسقاط الحكومة واندلاع حرب أهلية.

ولهم صفات خاصة، يمكن تمييزهم منها: إذ يمكن التعرّف إليهم من خلال أسلحتهم الناريّة، وارتداء السترات الملوّنة.

وعاود الظهور، في أعقاب وفاة جورج فلويد الأمريكي من أصل إفريقي، الذي مات اختناقًا تحت ركبة شرطي أبيض في 25 أيار/ مايو في مينيابوليس، واندسّوا في مواكب المتظاهرين المناهضين للعنصرية، لمهاجمة الشرطة، وفق تقارير أمريكية.

(ع م)