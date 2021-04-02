اعتقال الرجل الثاني لداعش في مخيم الهول

وتستمر حملة "الإنسانية والأمن" التي أطلقتها قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، يوم الأحد الماضي 28 آذار، لإنهاء تأثير داعش في مخيم الهول والقضاء على خلاياه.

وفي إطار العمليات التي تنفذها وحدات مكافحة الإرهاب، فقد اعتقلت، بعد منتصف يوم أمس، 8 مرتزقًا عراقيي الجنسية من خلايا داعش في المخيم، خلال عملية نوعية نفذتها.

مراسلنا أشار إلى أن العملية نُفذت، بعد معلومات أدلت بها مجموعة من المرتزقة الذين اعتقلوا في وقت سابق ضمن الحملة.

وأشار أيضًا إلى أن من بين المعتقلين، الرجل الثاني لداعش في مخيم الهول والمسؤول عن خلاياه، قصي نايف، المكنى بـ "أبو كرار".

هذا وتتواصل حملة الإنسانية والأمن في مخيم الهول، فيما تنفذ القوات المشاركة عمليات مستمرة، لإنهاء تأثير خلايا داعش كليًّا في المخيم.

ANHA