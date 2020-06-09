اعتقال أكثر من 70 مرتزقاً في بادية دير الزور حتى الآن

وأطلقت قوات سوريا الديمقراطية في ال4 من حزيران الجاري حملة واسعة النطاق شارك فيها أكثر من 7 آلاف مقاتل ومقاتلة, حسب قيادات قسد, لملاحقة خلايا داعش التي ازداد نشاطها في المناطق الجنوبية من مدينة الحسكة, والأرياف الشمالية والشرقية لمدينة دير الزور السورية.

وتشهد الأرياف الشمالية الشرقية لمدينة دير الزور تحركات كبيرة وعمليات تمشيط واسعة النطاق بين كل من قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي البرية, إلى جانب تحليق مكثف لطيران التحالف في الأجواء منذ اليوم الأول إلى اليوم.

ورغم الحرارة الشديدة, والأجواء والعواصف الغبارية التي تشهدها الصحراء تستمر الحملة العسكرية في مسعى إلى إنهاء خلايا داعش في تلك المناطق, حسب ما يؤكده المقاتلون والقيادات المشاركة.

وحول ما تشهده هذه الصحراء وعن أسباب الإجراءات الأمنية والعمليات واسعة النطاق في هذه الصحراء بين قيادات محاور حملة ردع الإرهاب لوكالة هاوار قالت إحدى القيادات "الصحراء واسعة وشاسعة وتتيح لإرهابي داعش الانتشار والاختفاء عن أعيننا في المنطقة".

وأشاروا إلى أن مرتزقة داعش تحاول الاستفادة من هذه الصحراء لاستهداف قواتهم العسكرية والمدنيين في المنطقة, لذلك فإنها تشهد تحركات مكثفة, مؤكدين اعتقالهم في هذه الصحراء إلى الآن أكثر من 70 مرتزقاً.

ودخلت اليوم حملة ردع الإرهاب يومها السادس على التوالي, تمكنت فيها قسد إلى لحظة إعداد هذا التقرير من اعتقال أكثر من 70 شخصاً بين مشتبه بصلتهم بمرتزقة داعش, وبين مرتزق, بينهم سوريون وعراقيون ولبنانيون، وبينهم أيضاً أحد عناصر تنظيم القاعدة المصنف على لائحة الإرهاب الدولية.

(ك)

ANHA