اعتقال عضو منسقية الانتخابات لحزب الخضر اليساري

في إطار الإبادة السياسية التي تنتهجها السلطات التركية واستمرار حملة الاعتقالات التي تشنها ضد السياسيين والمثقفين والصحفيين في تركيا وباكور كردستان، اعتقلت اليوم، بأمر من مكتب المدعي العام في آمد ـ عضو مجلس حزب الأقاليم الديمقراطي (DBP) عزيز تاشكين.

واعتُقل عزيز تاشكين، عضو منسقية الانتخابات لحزب الخضر اليساري، من قبل الشرطة، أثناء مغادرته مكتب الانتخابات في منطقة أفلر.

وكان قد كشف مساعد رئيس نقابة المحامين في آمد، مهدي أوزدمير أول أمس، أنه جرى اعتقال نحو 150 شخصاً في 25 نيسان/أبريل، بينهم 11 صحفيّاً وعدداً من السياسيين والفنانين، وأن الاعتقالات مستمرة.

(ل م)