اعتقال عدد من مرتزقة داعش على خلفية هجوم لخلية بمخيم الهول

وأفاد مراسلنا من داخل مخيم الهول شرق مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، باستمرار التوتر الأمني في المخيم، على خلفية الاشتباكات التي اندلعت في الساعات المتأخرة من ليلة أمس، بين قوى الأمن الداخلي وخلية لمرتزقة داعش، حيث شنت الخلية هجوماً على قوى الأمن لدى قيامها بعملية مداهمة داخل القسم الخامس المخصص للسوريين من المخيم.

تعليقاً على الموضوع، قال عضو إدارة قوى الأمن الداخلي في مخيم الهول، إبراهيم محمد، لوكالتنا: "عند قيام قواتنا بمهامها تعرضت لهجوم خلية، ردت قواتنا على مصادر النيران، لم نضغط بشكل كبير نظراً لاحتواء المخيم أطفالاً ونساءً واختباء أفراد الخلية بين قاطني المخيم".

وأكد أن قواتهم تحركت بدقة وحساسية عالية في معالجة الهجوم، كون المخيم يضم أطفالاً ونساء، تمكنت من اعتقال عدداً من المرتزقة، لكنه رفض كشف العدد.

وبحسب مراسلنا فإن 3 آليات عسكرية لقوى الأمن الداخلي تعرضت للإعطاب في الهجوم الذي استخدمت فيه الخلية قذائف (RPG).

هذا وتواصل قوى الأمن الداخلي تمشيط القسم الخامس، في وقت يشهد فيه المخيم حظر التجول، كما وتشهد الناحية نفسها حظر التجول.

(أم)

ANHA