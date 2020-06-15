اعتقال ابنة أحد عناصر المرتزقة في ناحية عين عيسى

الفتاة التي ألقي القبض عليها تدعى "رهف حسن صالح 21 عاماً"، من مدينة حمص، ابنة أحد عناصر المجموعات المرتزقة التابعة لدولة الاحتلال التركي، انضم والدها ويدعى حسن خليل صالح، إلى المجموعات المرتزقة عام 2012.

بعد احتلال تركيا ومرتزقتها لمنطقة كري سبي/ تل أبيض، حاولت رهف الوصول إلى بلدة سلوك بهدف الانضمام إلى المجموعات المرتزقة أيضاً، حيث تم اعتقالها من قبل قوى الأمن الداخلي في ناحية عين عيسى.

وأفاد مراسلنا أن الفتاة حاولت الانتقال من حمص إلى مناطق شمال وشرق سوريا عبر مدينة دير الزور، بطلب ومساعدة من والدها الذي أرشدها إلى الطريق، إلا أنها اعتقلت من قبل قوات الحكومة السورية في دير الزور وتعرضت للاغتصاب قبل أن يُفرج عنها.

وأشار مراسلنا، إلى أنه وأثناء توجهها إلى بلدة سلوك تم اعتقالها في قرية شيخ حسن شرق ناحية عيسى من قبل قوى الأمن الداخلي، وتم تسليمها إلى الجهات المعنية.

وكانت قوى الأمن الداخلي وقوات الترافيك قد ألقت القبض على 3 من نساء داعش أثناء محاولتهن الانتقال من مدينة عين عيسى إلى مدينة كري سبي/ تل أبيض.

(هـ ن)

ANHA