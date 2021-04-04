اعتقال 9 منفّذين لعمليات القتل في مخيم الهول وامرأة تنقل السلاح

وبعد خمسة أيام متواصلة من حملة "الإنسانية والأمن" في مخيم الهول 45 كم شرق مدينة الحسكة، أنهت قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا يوم، الجمعة الماضي، المرحلة الأولى من الحملة، إلّا أنّ وحدات مكافحة الإرهاب YAT لاتزال مستمرّة في عملياتها الخاصة داخل المخيم.

وتأتي عمليات وحدات مكافحة الإرهاب YAT، تلك استكمالًا لهدف حملة "الإنسانية والأمن" في إنهاء تأثير داعش في مخيم الهول، وبناءً على المعلومات التي يعترف بها المرتزقة الذين قُبض عليهم خلال الحملة التي أطلقت في الـ 28 من آذار المنصرم.

وأفاد مراسلنا من مخيم الهول بمداهمة 3 مجموعات من وحدات مكافحة الإرهاب عددًا من الخيم في القطّاعين الأول والثاني للاجئين العراقيين، واعتقلت 8 مرتزقة ممن يتحركون كخلايا لمرتزقة داعش في المخيم.

وقال مراسلنا نقلًا عن مسؤولين أمنيين مشاركين في العملية: إنّ هؤلاء المرتزقة هم منفّذي عمليات القتل والاغتيالات، ومن بينهم امرأة تعمل على نقل السلاح بين الخلايا والمنفّذين داخل المخيم.

هذا وكانت الوحدات قد اعتقلت، مساء يوم أمس، 8 مرتزق، في عمليات مشابهة لعمليات اليوم.

ويعدّ مخيم الهول أخطر مخيم في العالم، نظرًا لما يقطنه من أُسر مرتزقة داعش من "سوريين، عراقيين، أجانب"، ولما يشهده من محاولات نسوة داعش إعادة تنظيمه، وتنفيذ عمليات القتل، النّحر، ونشر فكر داعش المتطرّف.

ANHA