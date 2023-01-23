اعتقال 79 صحفي/ـة منذ بدء الانتفاضة الشعبية في روجهلات وإيران

وأفادت وكالة روج نيوز التي تتابع الانتفاضة الشعبية عن كثب، نقلاً عن تقارير واردة من إيران؛ بتعرض صحفيتين أخريين مقيمتين في العاصمة الإيرانية طهران، وهما "سعيدة شافعي، ومهرنوش زارعي" للاعتقال.

وأشارت إلى بلوغ عدد الصحفيين الذين تم اعتقالهم منذ بداية الاحتجاجات في إيران 79 صحفي/ـة.

وأكدت وكالة "هرانا" لحقوق الإنسان، أن الصحفية سعيدة شافعي، نُقلت إلى مكان مجهول، ولا توجد معلومات عن أسباب اعتقالها والجهة التي احتجزتها حتى الآن.

كما أفادت بتعرض الصحفية مهرنوش زارعي هنزكي، للاعتقال وتم نقلها إلى سجن أفين.

وحسب الوكالة، فقد فتش أفراد قوات الأمن منزل، مهرنوش زارعي "دون الكشف عن انتمائها المؤسسي". وبعد مصادرة بعض أجهزتها الرقمية، اقتادوا الصحفية إلى السجن.

وكانت مهرنوش زارعي قد عملت مع وكالات أنباء "إيلنا" و"إيسكا"، و"جلجراغ"، و"آنا"، وقد تم نشر العديد من التقارير عنها في المجال الاجتماعي.

وعلى الرغم من حملات الاعتقال وقمع الدولة الإيرانية للمشاركين في الانتفاضة وأحكام الإعدام، إلا أن الاحتجاجات والمظاهرات لا تزال مستمرة في عموم إيران وروجهلات كردستان.

(ي م)