اعتقال 667 شخصاً في فرنسا على خلفية الاحتجاجات

شهدت العاصمة الفرنسية باريس وضواحيها الخميس احتجاجات لليلة الثالثة على التوالي بعد مقتل قاصر برصاص شرطي في نانتير قرب باريس.

في ضوء هذه الأحداث، سيعقد الرئيس إيمانويل ماكرون، اليوم اجتماعاً جديداً لخلية الأزمة الوزارية عند الساعة 11:00 ت غ، حسبما ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

وكان الرئيس الفرنسي قد عقد صباح الخميس أول اجتماع طارئ في وزارة الداخلية مع الوزراء ومديري الإدارة المعنيين، قبل مغادرته إلى بروكسل. وكان قد ندد بالعنف "غير المبرر".

وأعلنت الحكومة الفرنسية عن نشر 40 ألف شرطي ودركي مساء الخميس في أرجاء البلاد منهم خمسة آلاف في باريس وضواحيها القريبة، لمواجهة أعمال شغب محتملة مرتبطة بمقتل الفتى.

وأوضح وزير الداخلية جيرالد دارمانان أن عديد قوات الأمن سيكون "أكثر بأربع مرات" مما كان عليه في الليلتين الماضيتين. فيما قال وزير العدل إريك دوبون-موريتي "على كل ذلك أن يتوقف".

وعلى الرغم من الانتشار الأمني الهائل وحظر التجوال، تم الإبلاغ عن أعمال عنف وأضرار مادية كبيرة مساء الخميس في عدة مدن. وقال دارمانان إن 667 شخصاً قد اعتقلوا ليل الخميس في أنحاء البلاد.

(م ش)