اعتقال 6 شبيبة ضمن مظاهرة ضد هجمات الاحتلال التركي في السليمانية

وقالت وكالة روج نيوز، إن "القوات الأمنية في السليمانية اعتقلت 6 من أعضاء جمعية الشباب الوطنيين الكردستانيين ومنظمة النساء الشابات المناضلات، أثناء خروجهم في مظاهرة ضد هجمات الدولة التركية المحتلة ومؤامرة 15 شباط الدولية على القائد عبد الله أوجلان، ولم تصرح أسايش السليمانية بأي معلومات بحجة العطلة".

وكانت جمعية الشباب الوطنيين الكردستانيين ومنظمة النساء الشابات المناضلات، قد نظمتا أمس الجمعة، مظاهرة في السليمانية ضد هجمات دولة الاحتلال التركي على مخمور وشنكال وروج آفا، والمؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان في 15 شباط.

وبحسب الوكالة، فإن قوات الأسايش حاولت في البداية عرقلة المظاهرة لكن الشبيبة تابعوا مسيرتهم رغم كل العرقلات، لكن اعتقل 4 منهم خلال المظاهرة من قبل الأسايش.

ووفقاً لجمعية الشباب الوطنيين الكردستانيين، فإنها تأكدت حتى الآن من اعتقال 3 من أعضائها هم من قبل الأسايش ولا يزال مصير 3 آخرين مجهولاً وهواتفهم مغلقة، فيما تشك الجمعية بأنهم محتجزون مع رفاقهم الـ 3 الآخرين لدى الأسايش.

وأكدت الجمعية أن قوات الأسايش قد اعتدت على أعضائها، بينما لم تعطِ القوات أي معلومات حول مصيرهم بحجة العطلة، فيما ألقت الجمعية مسؤولية سلامة وأمن أعضائها على أسايش السليمانية وطالبت بإطلاق سراحهم في أسرع وقت.

(س ر)