اعتقال 6 من مرتزقة داعش بينهم نساء الحسبة في مخيم الهول

وبحسب مسؤولين أمنيين نفّذت وحدات مكافحة الإرهاب YAT، وقوات مكافحة الإرهاب HAT منذ صباح اليوم الثلاثاء، 4 عمليات مداهمة وتفتيش في مخيم الهول 45 كم شرق مدينة الحسكة، بناءً على المعلومات التي حصلت عليها الجهات الأمنية من المعتقلين لديها، ممن اعتقلوا خلال حملة "الإنسانية والأمن".

وأسفرت العمليات عن اعتقال 6 مرتزقة من السوريين والعراقيين بينهم اثنتان من نساء داعش، وذلك في القاطع الخامس والسابع والأول.

وبحسب المسؤولين ذاتهم، فإنّ المعتقلين وردت أسماؤهم كمشاركين في خلايا لداعش داخل المخيم، خلال التحقيقات الجارية مع معتقلين جرى اعتقالهم خلال الحملة.

وعن المرأتين، أشار المسؤولون الأمنيون إلى أنّهما تُعرفان بـ "أم البراء، وأم محمد"، وتعملان في ديوان الحسبة ضمن المخيم، ومتستّرتان على أماكن بعض المطلوبين لدى الجهات الأمنية في المخيم، وتساعدان في إخفاء أفراد الخلايا.

هذا واعتقلت وحدات مكافحة الإرهاب YAT مساء أمس، أحد أخطر قياديي خلايا داعش، والرجل الأول لمرتزقة داعش في مخيم الهول أحمد خاشع المكنّى بـ"أبو خالد"، في عمليات مشابهة لعمليات اليوم.

ويعدّ مخيم الهول من أخطر الأماكن في العالم، لوجود أسر مرتزقة داعش من "السوريين، والعراقيين، والأجانب"، ولما يشهده من محاولات نسوة داعش إعادة تنظيمه، وتنفيذ عمليات القتل والنّحر ونشر فكر داعش المتطرّف.

(أ م)

ANHA