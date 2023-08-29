اعتقال 3 مرتزقة هاجموا دورية لقوات سوريا الديمقراطية

نشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية معلومات إضافية عن اليوم الثالث لعمليتها "تعزيز الأمن"، على موقعها الرسمي.

أكد المركز إلقاء قواتهم العسكرية القبض على ثلاثة من مرتزقة داعش، بينهم متزعم، هاجموا دورية لهم في قرية سعدة الواقعة على الطريق الواصل بين بلدتي الصور ومركدة شمال دير الزور.

وصادرت القوات الأسلحة التي كانت بحوزة المهاجمين.

وكشف المركز عن استشهاد أحد مقاتليها وامرأة خلال الهجوم، وأُصيب عدد آخر من المدنيين من أهالي القرية.

وارتفع بذلك عدد المرتزقة الذين ألقي القبض عليهم، في عملية "تعزيز الأمن" التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية في 27 آب الجاري، إلى 11 مرتزقاً من خلايا داعش، و8 من مروّجي وتجار المخدرات، والقضاء على 3 مهاجمين.

(أم)

ANHA