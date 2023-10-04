اعتقال 112 مواطن خلال 72 ساعة في تركيا والأرقام في ازدياد

تتواصل العمليات التي تنفذها سلطات الدولة التركية في شمال كردستان وتركيا، آخرها ما نشرته وكالتنا يوم أمس، حيث اعتقلت السلطات التركية 6 مواطنين في شمال كردستان، بينهم نشطاء في مجال البيئة وصحفيين.

حيث صرح وزير الداخلية التركية علي يرليكايا أنه في 4 تشرين الأول، تم اعتقال 37 شخصاً في 15 مدينة.

وحسب وكالة فرات للأنباء فإن المعتقلين من إسطنبول، ووان، ورها، ووخربت، ودوزجي، وآمد، وبورصة، وأدرنة، وكيركلاريلي، وكلس، وإيدير، وهاتاي، وأضنة، ومرعش ودنيزلي.

وفي 2 تشرين الأول، تم اعتقال ما لا يقل عن 20 شخصاً في مداهمات في اسطنبول وكيركلاريلي، جلهم أعضاء مؤتمر الشعوب الديمقراطيHDK وحزب الشعوب الديمقراطي HDP.

وأعلن وزير الداخلية علي يرليكايا أنه تم اعتقال 55 شخصاً في عمليات أخرى في 16 مدينة في 3 تشرين الأول الجاري.

وفي حصيلة غير نهائية بلغ عدد المعتقلين 112 شخصاً خلال الأيام الثلاثة الماضية فقط.

(أ ب)