اعتقال 11 ناشطة في آمد بباكور كردستان

هذا واعتقلت الشرطة التركية 11 ناشطة في آمد بباكور/ شمال كردستان، في إطار حملة الابادة السياسية التي تفرضها على النشطاء والسياسيين الكرد.

وتتصاعد الضغوط على المنظمات والناشطات في باكور كردستان، إذ ألقت السلطات التركية القبض على 26 ناشطة خلال حملة مداهمات نفذتها في 5 نيسان الجاري ضد المنظمات النسائية.

وكانت الحكومة التركية قد انسحبت من اتفاقية اسطنبول (الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة في تركيا) في الـ 20 من آذار المنصرم.

ومن بين الناشطات اللواتي تم اعتقالهن؛ الناشطة في حركة المرأة الحرة (TJA) زلال بيلكين، وعضو مجلس بلدية مدينة آمد بهار كاراكاش أولوغ ورابيا تكاس، حيث تم تسليمهن إلى القضاء الأحد بعد احتجازهن من قبل قوات الشرطة.

كما تم القبض على الناشطات الثلاث من قبل محكمة الصلح في نوبدار بتهمة "الانتماء إلى التنظيم" ونُقلن إلى سجن النساء في مدينة آمد، وبذلك بلغ عدد الموقوفات في نفس التحقيق 11 ناشطة.

والمعتقلات هن: "الرئيسة المشتركة لبلدية جنار نجلا تامريش، والرئيسة المشتركة لحزب الأقاليم الديمقراطية (DBP) في مدينة آمد سفال كولماز، والعضوة في أكاديمية المرأة في آمد فيغان آراس، العضوة في الهيئة المركزية لمجلس المرأة الاشتراكية (SKM) سعدية أوك، وليلى آكغول، وآيشن كانوش، ونورشن إقبال وشهريبان زوغورلي".

كما حُكم على نزهات تكه إحدى أمهات السلام بالإقامة الجبرية، فيما أُفرج عن 14 ناشطة من بينهن مراسلة وكالة (Jinnews) بيريتان جانوزر بكفالة.

(س ر)