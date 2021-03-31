آثار سلبية لحرب المياه التي تشنّها تركيا...المزارعين أكثر تضرّرًا

منذ أكثر من شهرين ودولة الاحتلال التركي تقوم بخفض منسوب مياه نهر الفرات المتدفّق إلى الأراضي السورية، في وسيلة أخرى لتهجير المواطنين بعد فشلها عبر حربها المباشرة واحتلالها لبعض المناطق، والقيام بعمليات التغيير الديمغرافي فيها.

عمل تركيا العدواني هذا ليس الأول، بل وسبق لها أكثر من مرّة وخفضت منسوب نهر الفرات، ولكن هذه هي المرّة الأولى التي ينخفض فيها منسوب المياه إلى مستويات متدنيّة، وذلك في خرق واضح لاتفاقية موقّعة بينها وبين الحكومة السورية عام 1987.

المدير العام لسدّ تشرين، محمد طربوش، قال إنّ: "وضع منسوب المياه المتدفّق من الأراضي التركية إلى الأراضي السورية لم يتغير منذ أكثر من شهرين، فمنسوب المياه في السدّ انخفض أكثر من 4 أمتار، أمّا منسوب المياه في سد الفرات فانخفض لأكثر من 3 أمتار".

وأوضح إنّ نسبة تدفّق المياه القادمة يتراوح ما بين 200و 220 متر مكعب في الثانية.

انخفاض منسوب المياه أثّر سلبًا على حياة المزارعين الذين يقطنون في القرى الواقعة على ضفاف نهر الفرات، والذين كانوا يعتمدون على مياه النهر في سقاية أراضيهم، وكذلك كان لانقطاع التيار الكهربائي أثره السلبي على وضع المنطقة بشكل عام، وأثّر على الزراعة والثروة الحيوانية والسمكيّة بشكل خاص.

المواطن، شعبان، من قرية قوملغ الواقعة غرب مدينة كوباني بالقرب من نهر الفرات، قال: إنّ "المياه انخفضت بشكل كبير، ولم تعد كما كانت من قبل ومياه الآبار لدينا انخفض منسوبها متأثّرة بالنهر، والتيار الكهربائي تأثّر أيضًا وتصلنا في اليوم ساعات قليلة".

وطالب شعبان حسن من الجهات المعنية بالتدخل ليعود منسوب النهر كما كان.

أمّا المواطن، موسى محمد، من قرية قوملغ قال: إنّ "انخفاض منسوب المياه أثّر كثيرًا علينا، لأنّه كان الشريان الرئيس لآبار المياه التي نعتمد عليها في سقاية أرضنا، فمن قبل كنّا نسحب المياه من الآبار بوصلتين أو ثلاثة أمّا الآن أصبحنا نعتمد على 5 وصلات لسحبها، وزاد مصروف مولّدات الكهرباء التي تصرف المازوت بشكل كبير بعد انقطاع الكهرباء التي أصبحت نادرة وضعيفة جدًّا".

وأشار المدير العام لسد تشرين، محمد طربوش، إلى أنّهم يمدّون المنطقة حاليًا بالكهرباء لـ8 ساعات في اليوم "وإذا استمر الوضع على هذا الحال إلى 20 يوم أو شهر آخر، سنضطر إلى إيقاف إمداد المنطقة بالتيار الكهربائي من السدود الثلاثة الفرات، وتشرين، والحرية، للحفاظ على المياه التي يحتاجها المزارعون لري محاصيلهم والمياه المخصّصة للشرب".

(ج)

ANHA