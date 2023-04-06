آذار شهر جديد من الإجرام يضاف لسجل الاحتلال التركي الدموي

يستمر جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في ارتكاب جرائم ترتقي لجرائم إبادة عرقية بحق أهالي مقاطعة عفرين المحتلة، وذلك لترهيبهم وتهجيرهم منها وتسهيل تغيير التركيبة السكانية فيها.

مجزرة جندريسة

في شهر آذار/مارس المنصرم، ارتكب مرتزقة "أحرار الشرقية" التابعة للاحتلال التركي مجزرة بحق أربعة مواطنين في حي 16 بناحية جندريسه التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة عشية نوروز في 20 آذار.

وشهداء المجزرة هم: فرح الدين عثمان (43 عاماً) ـ إسماعيل عثمان (38 عاماً) ـ محمد إسماعيل عثمان (18 عاماً) ـ محمد عثمان (42 عاماً).

بعد ارتكاب المجزرة، خرج الآلاف من أهالي ناحية جندريسه ونواحي وقرى مقاطعة عفرين المحتلة بتظاهرات ضد الاحتلال التركي ومرتزقته، لكن مسؤولو ما يسمى "المجلس الوطني الكردي" والاستخبارات التركية سارعوا إلى فض هذه التظاهرات وتغيير منحاها، وتهديد ذوي الشهداء الأربعة وإجبارهم على التوقيع على ورقة بيضاء بعد أخذ إفادتهم.

كما ذكرت مصادر لوكالتنا في 22 آذار المنصرم، أن مرتزقة الاحتلال التركي قتلوا امرأة حامل في شهرها السادس بست طلقات أمام زوجها، في ناحية جندريسة التابعة لعفرين المحتلة.

ليصبح بذلك عدد الذين قتلوا على يد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته خلال الشهر المنصرم، 5 أشخاص بينهم امرأة حامل.

الاختطافات

بحسب ما أفادت منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا لوكالتنا، فإن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته اختطف خلال شهر آذار المنصرم 9 مواطنين بينهم قاصر، فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال حصيلة نشرها في 2 نيسان الجاري، إنه أحصى "15 حالة اعتقال تعسفي لمدنيين من قبل الفصائل، أفرج عن 9 منهم بعد دفع فدية مالية".

أحد أبرز المختطفين بحسب المنظمة، هو عازف المزمار العفريني حسن حج ناصر، الذي اختطف في مدينة إسطنبول من قبل الاستخبارات التركية، لعزفه الأغاني والألحان التراثية الكردية.

كما اختطفت "الشرطة المدنية" التابعة للاحتلال التركي، المواطن حسن صبحي طوبال البالغ من عمر 30 عاماً من أهالي قرية دير صوان التابعة لناحية شرا، واقتياده إلى جهة مجهولة.

كذلك اختطف مرتزقة "العمشات" التابعة للاحتلال التركي، القاصر أصلان مستو من أهالي ناحية شيه، وذلك بتهم وحجج واهية بغية تحصيل فدية مالية.

قطع الأشجار

بحسب منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا، قطع الاحتلال التركي ومرتزقته خلال شهر آذار المنصرم، 3 آلاف شجرة زيتون بغية تحطيبها، عائدة ملكيتها لأهالي المقاطعة، من بينها 75 شجرة زيتون للشقيقين أحمد وخليل نبو كله خيري من أهالي قرية كفر نبو في ناحية شيراوا، وذلك في الحقل الواقع على طريق قرية كفر نبو وقرية باصوفان.

فيما ذكر المرصد في حصيلته أنه تم قطع أكثر من 805 شجرة زيتون في مختلف قرى ونواحي عفرين، خلال 20 عملية قطع للأشجار.

مستوطنة

بدأ الاحتلال التركي بدعم من جمعية قطرية ببناء مستوطنة في قرية هيكجه التابعة لناحية شيه، وبحسب المصادر فإن الجمعية تعهدت ببناء المزيد من المستوطنات في المقاطعة المحتلة ونواحيها والقرى التابعة لها.

أسلمة الإيزيديين

أجبر مرتزقة الاحتلال مواطنيْن اثنين من عائلة واحدة على اعتناق الديانة الإسلامية ونطقْ الشهادتين تحت التهديد، وذلك من قبل أحد المشايخ التابعين لجمعية ما تسمى "الوقف" في قرية قيبار الإيزيدية التابعة لناحية شرا.

(س ر)

ANHA