آثار الدمار التي خلفها جيش الاحتلال التركي في المواقع التي انسحب منها في زاب

ويروي الفريق الأحداث كالتالي "كنا في تلك الخنادق التي انسحب منها جيش الاحتلال التركي شهر كانون الأول، توجد آثار الحرب العنيفة في منطقة زاب، ويمكن الرؤية بوضوح بأن القصف العنيف بالطائرات الحربية دمر الطبيعة.

في كل خطوة نخطوها على هذا الطريق نرى آثار هذه الحرب إلى جانب الأضرار التي لحقت بالطبيعة؛ نتيجة القنابل الثقيلة، كما نشاهد أجزاء من الأسلحة والمعدات العسكرية.

بعد السير بفترة قصيرة من خنادق الكريلا وصلنا إلى المواقع التي انسحب منها الجيش التركي، في البداية ظهرت مواقع الاحتلال، لكن من الواضح أنه انسحب فجأة، حيث يمكن رؤية بأنهم مزقوا الخيام والأكياس الترابية بسكين فقط.

بعد اجتياز المواقع الأولى والدخول إلى مواقع الجيش التركي يمكننا رؤية المشهد كاملاً، بقيت مخيمات جيش الاحتلال التركي في مكانها، كما أن مواقع الجنود تلفت النظر على أنها مكان للموت، ومن هنا يتضح بأن جيش الاحتلال التركي كان خائفاً جداً في منطقة المخيم، ألقوا بالقمامة في مواقعهم، ووضعوا الأسلاك حول مواقعهم، كما وضعوا الفخاخ خلف تلك الأسلاك.

كما ترك جيش الاحتلال التركي مشهد آخر في مواقعه، هي آثار لوثائق تثبت جرائمهم أرادوا حرقها وإتلافها في اليوم الأخير، وأشعلوا النار أمام كل موقع في المخيم.

توجد في خنادق جيش الاحتلال التركي العديد من الرسومات وعلى سبيل المثال؛ رسموا على الصخور رموز الفاشية التركية، وكتبت كلمات عنصرية إلى جانب وضع الأسلاك حول المواقع والفخاخ، وضعت تماثيل مزيفة وزجاجات بلاستيكية لخداع الكريلا بها".

(ك)