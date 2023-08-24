اعتداء جديد من القبارصة الأتراك على بعثة أممية لحفظ السلام

وأظهر مقطع فيديو عمّالاً قبارصة أتراك، يهاجمون عناصرَ من القوة البريطانية العاملة ضمن القوات الأممية، لاعتراض الأخيرة على سير الأعمال، في طريقٍ عند المنطقة الحدودية الفاصلةِ بين شطرَي الجزيرة، باعتبار أن المنطقة التي تجري فيها الأشغال تعد ضمن سلطتها.

وجاء ذلك بعد أيامٍ على اعتداءٍ من قبل السلطات في الجزء المحتل من قبرص على البعثة الأممية، حيث جرى تحطيم سياراتٍ وتوجيه إهاناتٍ لفظية لأفراد البعثة على مرأى من عدسات الصحافة.

واستنكر مجلس الأمن الدولي هذه الحوادث التي تعد الأخطر منذ سنوات، والتي يغذّيها سعي السلطات في قبرص الشمالية المحتلة من قبل تركيا، إلى فتح طريقٍ في المنطقة العازلة مرتبطٍ بالشطر الشمالي من الجزيرة.

(سـ)ش