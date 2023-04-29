آسيا عبد الله: هزيمة حزب العدالة والتنمية ستنعكس إيجاباً على سوريا

تحدّثت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، آسيا عبد الله، إلى وكالتنا حول الهجمات التي تستهدف مناطق شمال وشرق سوريا، والإبادة السياسيّة التي تسبق انتخابات 14 أيار/مايو القادم في باكور كردستان (شمال كردستان) وتركيا.

وأشارت آسيا عبد الله إلى أنّ الدولة التركيّة تسعى عبر هجماتها على المنطقة إلى الترويج للانتخابات وحصد أكبر عددٍ من الأصوات لذا تسعى إلى تصعيد الحرب قبلها وتابعت حديثها قائلةً: "الدولة التركيّة هي إحدى أسباب الأزمة السوريّة. وهي تكثّف هجماتها اليوم على المنطقة وترتكب المزيد من الجرائم في المناطق المحتلّة. إنّهم يسعون إلى وضع جميع هذه الهجمات في خدمة الحملة الدعائيّة الانتخابيّة لحصد الأصوات، لأنّ حملتهم الانتخابيّة قائمة على الحرب، الإبادة، الإنكار وتعميق الأزمة، لذا فهم يسعون إلى تصعيد موجة الحرب، والهجمات والفاشيّة خلال الانتخابات".

"يلجؤون إلى الإبادة السياسيّة لتجنّب الهزيمة"

وحيّت آسيا عبد الله النشاطات الانتخابيّة لحزب الخضر اليساري، الحركات والتنظيمات النسائيّة، الشعب الكردي والمجتمع الداعي إلى السلام والذين يستعدّون للانتخابات في الميادين، وعلّقت على الإبادة السياسيّة الجارية في باكور كردستان، وتركيا، التي تمثّلت مؤخراً باعتقال نحو 200 شخص، معززةً السبب في ذلك إلى الخوف من نتائج الانتخابات وبوادر الفشل وتابعت قائلةً: "إنها تخشى القوى السياسية، المؤسسات، المنظمات الديمقراطية، النساء، المجتمع الكردي، المجتمع الساعي إلى إحداث تغيير في تركيا ووضع حدٍّ للفاشية، لذا تسعى إلى تجنّب الهزيمة والحفاظ على سلطتها من خلال عمليات الإبادة السياسية والثقافية التي تشنّها ضدّ المرأة. ويمكن أن تستخدم أساليب أخرى لتحقيق ذلك".

"الفوز في الانتخابات سينعكس إيجاباً على الأزمة السوريّة برمّتها" بهذه الكلمات أشارت آسيا عبد الله إلى أهمية النشاط الانتخابي وقالت: "إنّ هزيمة حزبي العدالة والتنمية والحركة القوميّة مهمّ جداً لتحالف الشعب الكردي والشعوب الأخرى، القوى الديمقراطيّة والمرأة. وستحقّق هذه المقاومة المستمرّة انتصاراً عظيماً على الفاشية في الـ 14 من أيار. ستُهزم هذه السلطة بقوة الشعب، النضال والتحالف الشعبي، وهذا ما سيؤثّر على المنطقة بأسرها ولاسيما الأزمة السوريّة. لذا فإنّ الانتصار على الفاشية في الانتخابات يعني انتصار القوى الديمقراطية والشعوب".

دعوة إلى المواطنين السوريين الذين يحقّ لهم التصويت

ودعت آسيا عبد الله المواطنين السوريين الحاصلين على حقّ التصويت في تركيا إلى إدراك حقيقة الدولة التركيّة جيّداً "فهي التي هجّرتهم واحتلّت مناطقهم. وما دامت الدولة التركيّة في سوريا لن تسمح بإرساء السلام والاستقرار فيها، لذا ينبغي على شعبنا السوري في تركيا ألّا يدعم السلطة الحالية ولا يصوّتوا لها في الانتخابات، لكي لا تنقسم سوريا، ويعود كافة اللاجئين إلى أراضيهم بسلام ويعيشوا بكرامة ولا يصبحوا طرفاً في الحرب والاحتلال. وألّا يكترثوا لدعاية أردوغان. يجب هزيمة هذه السلطة من أجل الحل السياسي في سوريا، فهزيمتها ستكون انتصاراً عظيماً للشعب السوري".

(ر)

ANHA