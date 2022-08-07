آشوريو تل تمر يحيون عيد الشهيد الآشوري وسط التنديد بالهجمات التركية ضدهم

يصادف الـ7 من شهر آب من كل عام عيد الشهيد الآشوري، وذلك استذكاراً لمجزرة (سيميل) التي وقعت عام 1933 على يد الحكومة العراقية في عهد الرئيس الأسبق رشيد علي الكيلاني.

وبصددها أحيت مؤسسة عوائل شهداء الخابور مراسم استذكار في مركز ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة، وسط حضور العشرات من آشوريي المدينة ومكوناتها ومجلس تل تمر العسكري والأحزاب السياسية.

بدأت مراسم الاستذكار برفع الصلوات الإلهية على أراوح الشهداء وذلك من قبل الشماس شليمون برشم، ليليها إلقاء عدة كلمات منها كلمة باسم مجلس عوائل شهداء الخابور ألقتها الإدارية جميلة كاكو، وكلمة باسم الحزب الديمقراطي الآشوري ألقاها جوني هرمز، وكلمة باسم مجلس حزب الخابور الآشوري ومجلس تل تمر العسكري ألقتها مادلين خميس، وكلمة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي ألقاها رضوان خلف، وكلمة باسم قوى الأمن الداخلي الناطورة ألقتها سيميل اختيار" لتستذكر الكلمات بمجملها بدايةً الشهداء الآشوريين عبر تاريخهم، ولتشيد بنضالهم وكفاحهم من أجل بقائهم على أرضهم".

وأوضحت مجمل الكلمات" أن المجازر بحق الشعب الآشوري ومنذ مجزرة سيميل وحتى الوقت الراهن مستمرة بحقهم، وذلك من خلال الهجمات التي يشنها العدو ذاته عليهم وتهجيرهم من مناطقهم وتغيير ديمغرافية قراهم، بالإضافة لاستهداف كنائسهم ومقدساتهم".

كما لفتت الكلمات" إلى أن شعوب المنطقة الأصيلة من كردها وعربها وآشورييها وباقي مكوناتها دائماً ما تعرضوا لهكذا هجمات وإبادات، وكل ذلك بهدف إنهاء وجود تاريخهم وحضارتهم.

هذا واختتمت الكلمات بالمطالبة بالتنديد بالهجمات ضد شعوبها، والاستمرار في السير على درب الشهداء.

واختتمت المراسم بإيقاد الشموع وسط ترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.

(سـ)

ANHA