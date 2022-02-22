آشوريو تل تمر ومكوناتها يستذكرون شهداء الـ 23 من شباط

يصادف يوم غد الأربعاء 23 شباط/ فبراير الذكرى السنوية السابعة لهجمات داعش على مدينة تل تمر وقرى الخابور التي يقطنها الآشوريون، وبهدف استذكار شهداء تلك الهجمات نظم اليوم مجلس عوائل الشهداء الآشوريين، مراسم استذكار للشهداء وذلك في مقر المجلس بمركز المدينة.

وبدأ الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء وذلك بحضور العشرات من ممثلي المؤسسات المدنية في المدينة والأحزاب السياسية وعلاقات مجلس تل تمر العسكري ومكونات المنطقة، تلاها إلقاء صلوات من قبل الكاهن بوغوص أيشايا.

تلاها إلقاء عدة كلمات منها كلمة من قبل الإدارية في مجلس عوائل الشهداء الآشور جميلة كاكو لترحب في بداية حديثها بجميع الحضور وقدمت العزاء لذوي الشهداء، واستذكرت كافة شهداء المجزرة التي ارتكبها داعش، وأكدت بأنه بفضل تكاتف شعوب المنطقة ونضال أبنائهم من قوات سوريا الديمقراطية تحررت المنطقة من ظلام داعش.

تلتها كلمة باسم الحزب الآشوري الديمقراطي ألقتها الإدارية آثور إسحاق وقالت: "هجوم مرتزقة داعش في عام 2015 على قرى شعبنا كان بمثابة محاولة للإبادة الجماعية، سبعة أعوام ومازالت في ذاكرة شعبنا الآشوري ذكرى تلك المجزرة التي هي سلسلة لما تعرض له شعبنا من إبادات على يد العثمانيين الأتراك وفي سهل نينوى".

وأضافت: "في ذاك اليوم تكبدت الأمة الآشورية خسائر فادحة من خلال استهداف أكبر تجمع للآشوريين مطراسي في العالم، وذلك يؤكد وجود مخططات مسبقة وتورط عدد من الأطراف الإقليمية والدولية في هجماتهم ضد شعبنا".

وألقيت بعدها كلمة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي pyd ألقاها الإداري إدريس نعمو الذي استذكر شهداء المنطقة بجميع مكوناتها في ذكرى استشهادهم السابعة وقال: "هذه الأيام تحمل ذكرى أليمة، كما أن هذه الآلام لا تنتسى ولكن بفضل تضحيات هؤلاء الشهداء نعيش اليوم بأمان وسلام".

وأضاف نعمو: "تكاتفنا اليوم بجميع المكونات رسالة واضحة للعالم أجمع بأننا ملتزمون وماضون على درب شهدائنا حتى تحقيق مطالبهم".

ثم ألقيت كلمة باسم قوى الأمن الداخلي ألقاها الإداري سلمان نوحي ليستذكر في بداية حديثه جميع الشهداء وقال: "لولا هؤلاء الشهداء لما كنا متواجدين اليوم هنا ولولا المقاتلين الذين يقفون اليوم على خطوط التماس لما شعرنا بالأمن والسلام، ونحن كقوى الأمن الداخلي نعاهد شعبنا بأننا سنمضي في حماية شعبنا حتى الرمق الأخير ولن نتخلى عن أرضنا ومكتسبات شهدائنا وشعبنا".

واختتم الاستذكار بإشعال الشموع أمام مبنى المجلس استذكاراً لأرواح الشهداء.

هذا ومن المقرر أن يستذكر أهالي ناحية تل تمر يوم غد الأربعاء الذكرى السابعة لشهداء تل تمر في مجلس عوائل الشهداء، فيما يستذكر المجلس العسكري السرياني الذكرى السابعة للهجمات في قرية تل هرمز جنوب تل تمر.

(د أ/ل)

ANHA