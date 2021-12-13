آسايش PDK يرحّلون مواطناً من أبناء شمال كردستان خارج هولير

وكانت قوات الآسايش التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني في هولير قد رحّلت بتاريخ 10 كانون الأول الجاري، المواطن كونكر آلب من أبناء شمال كردستان قسراً إلى خارج هولير، حسب وكالة روج نيوز.

والموطن كونكور آلب، الذي لم يستطع العودة إلى مسقط رأسه في مدينة قارس الكردستانية في شمال كردستان؛ بسبب الدعاوى المرفوعة ضده من قبل الفاشية التركية، اضطر للنزوح إلى هولير منذ تسع سنوات، كما لم تمنحه سلطات الحزب الديمقراطي الإقامة في هولير .

وذكر كونكور آلب أن قوات الآسايش دعته وأبلغته في البداية وطالبته بمغادرة هولير، ولكنه لم يرد المغادرة، فرحّلته قوات الآسايش في 10 كانون الأول وطردوه من هولير.

وفي الـ 24 من تشرين الثاني المنصرم، أصدرت ممثلية حزب الشعوب الديمقراطي HDP في هولير بياناً حول إبعاد أعضاء HDP والوطنيين من شمال كردستان، ودعت الممثلية إلى إنهاء الضغط على الأعضاء والوطنيين من شمال كردستان.

وبعد وصول المواطن كونكور آلب إلى السليمانية اتصل به مكتب ممثلية الأمم المتحدة في السليمانية، ومن المقرر أن يلتقي بالممثلية.

قوات الأمن في هولير قد رحّلت في الـ 23 من تشرين الثاني المواطن حسن كاجار من أبناء شمال كردستان مع أسرته.

(ف)