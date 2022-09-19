آسايش السليمانية تعرقل بياناً للمحامين من أجل القائد أوجلان

تقدم 385 محامياً من مختلف دول العالم في 14 أيلول الجاري، بطلب إلى وزارة العدل التركية لزيارة القائد عبد الله أوجلان وسجناء آخرين في سجن إمرالي، وكان المحامون قد تقدموا بهذا الطلب في مؤتمر صحفي في العاصمة البلجيكية بروكسل، كم قام محامون من 22 دولة بتقييم الوضع في إمرالي على أنه "عزلة خاصة وتمييزية بحق عبد الله أوجلان".

وفي سوريا، طالب 691 محامية ومحامياً باللقاء المباشر مع القائد أوجلان خلال رسالة أرسلوها إلى وزارة العدل التركية، وأعربوا عن تضامنهم مع المحامين في تركيا الذين يناضلون ضد العزلة والانتهاكات التي تمارس بحق القائد في سجن إمرالي، وقرئت رسالتهم اليوم في مدينة قامشلو.

وأطلقت حملة في باشور كردستان للهدف بنفسه، حيث أعلن عضوٌ في اللجنة التحضيرية لحملة المحامين أنه تم اتخاذ قرار اليوم، بالإدلاء ببيان صحفي أمام محكمة السليمانية، لكن الأمن لم يسمح بذلك.

وتحدث عضو اللجنة التحضيرية لحملة المحامين، شورش خضر، لوكالة روج نيوز، وقال: "أخبرنا الآسايش إنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال الإدلاء بهذا البيان، وكذريعة لهذا الأمر، يقولون بأنكم لم تحصلوا على الإذن بهذا الخصوص، كما أخبرناهم أيضاً أن هذه ليست مظاهرة أو نشاطاً مختلفاً، ولكن إذا لزم الأمر، يمكننا أيضاً الحصول على الإذن، لكنهم قالوا لنا، حتى لو كان لديكم إذن، فلن نسمح لكم بالإدلاء بالبيان، كما أن قوات الآسايش تجمعت أمام المحكمة حتى قبل توجهنا إلى المكان."

وأضاف شورش خضر في نهاية حديثه: "لقد وقع أكثر من 44 محامياً من مناطق مختلفة من جنوب كردستان على الحملة، كما أننا سنصدر بياناً صحفياً حول نتائج الحملة في مكانٍ آخر في المستقبل."

(سـ)