آسايش السليمانية تعلن القاء القبض على قاتل الناشطة ناكهان أكارسال - تم التحديث

وقالت آسايش السليمانية في بيان، نقلته وكالة روج نيوز، " لقد علمنا صباح اليوم الثلاثاء بحادثة قتل امرأة تدعى “ناكهان أكارسال” في حي بختياري في السليمانية، وقد وصلت قواتنا على الفور إلى مكان الحادث وبدأت في التحقيقات للقبض على المشتبه به بالتنسيق مع مديرية أمن شرق هولير – كويا، وهو الأن رهن الاعتقال، حيث ستجرى التحقيقات بشأن الحادثة مع القاتل".

وشكرت قوات آسايش السليمانية وفق الوكالة،" المواطنين المخلصين والوطنيين الذين ساعدوهم في تقديم معلومات عن القتال".

ووفق المعلومات التي حصلت عليها وكالة روج نيوز من مصادر خاصة ، فأن الاعتقال جرى في الحاجز الأخير لآساييش " الاتحاد الوطني الكردستاني YNK" في منطقة سماقول ، قبل أن يصل القاتل لهولير.

ويذكر أنه أثناء اغتيال عضو لجنة عوائل الشهداء في PKK شكري سرحد واللاجئ السياسي زكي جلبي وأيضاً عضو مجلس حركة المجتمع الكردستاني (حركة الحرية) سهيل عزيز خورشيد المعروف باسم "ماموستا شمال" في أوقات سابقة في السليمانية وكلارا، تداولت معلومات أن القتلة فروا إلى هولير بعد تنفيذ جرائمهم.

(ٍسـ)