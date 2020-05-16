عارف بالي يدعو شعوب المنطقة إلى تصعيد النضال لرفع العزلة عن القائد أوجلان

قال عارف بالي في لقاء أجرته معه وكالتنا "القائد أوجلان أثبت من خلال توجيهاته قدرته على حل المشاكل والأزمات التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط، والعزلة هي لمنع انتشار أطروحاته وأفكاره في سياق حل أزمة الشرق الأوسط".

ولفت الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، إلى أن إنهاء العزلة على القائد عبد الله أوجلان سيسهم في إنهاء الصراعات في المنطقة، الأمر الذي لا ترغب به القوى الاستبدادية التي تتغذى على تلك الصراعات.

وتابع بالي "لكن الدول المهيمنة والحكومات الاستبدادية وفي مقدمتها تركيا لا يهمها إنهاء الصراعات والحروب في المنطقة، طالما يخدم كل ذلك مصالح سلطتها، لذلك العزلة تتشدد على القائد أوجلان الذي بمقدوره حل القضايا العالقة".

وطالب بالي شعوب المنطقة ببذل المزيد من الجهد في سبيل رفع العزلة وتحقيق حرية القائد أوجلان.

ودعا الأحزاب والأطراف السياسية الكردية إلى تحقيق الوحدة الوطنية الكردية وتوحيد الخطاب الكردي والحفاظ على مكتسبات الشهداء.

(م)

ANHA