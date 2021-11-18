آردال كوباني: تسعى تركيا عبر الحرب الخاصة إلى دفع الشعب للتخلي عن المقاومة

أشار القيادي في قوات سوريا الديمقراطية في عين عيسى، آردال كوباني، إلى مساعي دولة الاحتلال التركي للهجوم على المنطقة، وقال إن هدف الدولة التركية المحتلة والمستبدة هو استفزاز مقاتليهم لشرعنة هجومها.

وقال آردال كوباني حول نشاط وتحركات الجيش التركي المحتل ومرتزقته المنتشرين على جبهات القتال "ازداد نشاط وتحركات الجيش التركي المحتل ومرتزقته خلال الأيام الأخيرة، فقد استقدم عشرات العربات المصفحة والجنود والمرتزقة إلى القرى الموجودة على جبهات القتال، كما شوهد نشاط وتحرك لها هناك.

وبعد مراقبة هذه التحركات، توصلنا إلى أن هدفه هو استفزاز مقاتلينا المتمركزين على جبهات القتال الأمامية؛ للحصول على حجة لتنفيذ الهجوم الاحتلالي. ويُلاحظ في السياسة وفي الوضع العام أيضاً، أن هناك استعدادات للدولة التركية المحتلة للقيام بهجوم موسع على هذه الأرض، ولأن هناك الكثير من العراقيل أمامها للقيام بهذا الأمر؛ فهي تريد أن يبدأ الهجوم من قبل مقاتلينا؛ لتجعل منه ذريعة للهجوم".

كما أشار آردال كوباني إلى الاستعدادات الجارية ضد الهجمات، وقال "بشكل عام، نحن أيضاً لنا استعداداتنا، ولنا استراتيجياتنا الجديدة، بالإضافة إلى أن جميع قياديينا ومقاتلينا يخضعون للتدريب ومعنوياتهم عالية جدًاً. جميع مقاتلينا يتحركون بهمة عالية، وهم مستعدون ليدافعوا عن أراضيهم في كل القرى والمدن، وكل شبر من أراضي شمال وشرق سوريا".

"يحاولون تهجير الشعب بنشر الأخبار الكاذبة"

وذكّر آردال كوباني في سياق حديثه، بالأخبار والحرب النفسية التي تروجها وسائل الإعلام التابعة للدولة التركية المحتلة وتابع "تنشر وسائل الإعلام التابعة للدولة التركية هذه أخباراً كاذبة، بأنها مستعدة لشن حرب برية. لكن هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة، وهدفها هو جعل الشعب يتخلى عن أرضه ويهاجر. هذه الوسائل الإعلامية التابعة للدولة التركية تضخم المواضيع جدًاً، وذلك لنشر الفوضى في المجتمع والتأثير على مقاتلينا أيضاً. لكن مجتمعنا ومقاتلونا ليسوا كالسابق، ولن يكترثوا لهذه الأكاذيب مطلقاً، بل على العكس فهم يعززون قوتهم وتنظيمهم أكثر للإطاحة بمخططات العدو".

’الدعم الشعبي يعزز من حماسة المقاتلين ويرفع روحهم المعنوية‘

وتعليقاً على المساعي الاحتلالية للدولة التركية واستعدادات المقاتلين للمقاومة، قال آردال كوباني "نحن مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية على جبهات القتال الأمامية، وفي حال حدوث أي هجوم، سنمارس حقنا في الدفاع المشروع، ونؤدي مهمتنا. ليعلم الجميع أنه في حال شنت الدولة التركية أي هجوم على هذه الأرض، فإننا سندافع عن أرضنا.

كل مساعينا واستعداداتنا هي لهذا الأمر. كما أننا نأمل ألّا يصدق مجتمعنا الأكاذيب والدعاية التي تروج لها الدولة التركية. ولهذا، فإننا نريد أن يتخذ شعبنا من الإعلام الموجود في شمال وشرق سوريا والساعي إلى خدمة الشعب ومناطقنا مرجعاً له وأن يثق بقواته التي تقاوم على هذه الأرض ويدعمها. يجب أن يدرك شعبنا جيداً أن دعمهم يزيد من ثقة المقاتلين الموجودين على الجبهات، ويجعلهم يقودون بحماس وروح معنوية عالية مقاومةً تاريخيةً. نحن مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية سنقاوم حتى النهاية وسنكتب تاريخ المقاومة بالدم".

(ر)

ANHA