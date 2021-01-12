آرام حنا: وحدة شعوب المنطقة مع قسد ستنال من المطامع التركية والمقايضات الروسية

تحاول دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها مما يسمون بـ " الجيش الوطني السوري" احتلال مناطق وقرى جديدة في شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى السيطرة على الطريق الدولي /m4/ من خلال استهدافهم لناحية عين عيسى وقراها المجاورة.

ووسعت قوات الاحتلال ومرتزقتها مؤخراً هجماتهم على المنطقة لتستهدف ناحية تل تمر وقراها المجاورة، بالإضافة إلى استهداف القاعدة الروسية التي تعتبر قاعدة القوة الضامنة لوقف إطلاق النار، إلا أن روسيا واصلت صمتها.

وأدت قوات سوريا الديمقراطية واجبها في المقاومة وردع الهجمات التركية على المنطقة لتكون سداً منيعاً أمام تلك الهجمات.

وكالتنا أجرت لقاءً مع الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري السرياني آرام حنا للحديث عن الأهمية الاستراتيجية لمدينة عين عيسى في ظل الهجمات المستمرة والصمت الروسي، وللحديث عن دور شعوب المنطقة وما يقع على عاتقها في ظل الظروف الراهنة.

وقال حنّا" لمدينة عين عيسى أهمية استراتيجية كبيرة كونها واقعة على الطريق الدولي وتعتبر المدينة الفاصلة بين مناطق إقليمي الجزيرة والفرات".

وأضاف" قواتنا كانت سداً أمام المطامع التركية وتدافع عن المنطقة بكل قوة واستطاعت ردع تلك الهجمات على المدينة وتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن المنطقة وشعوبها".

الهجمات على تل تمر مرتبطة بالهجمات على عين عيسى

وأشار حنا إلى ترابط الهجمات التركية على عين عيسى وتل تمر " ما يحدث في ناحية تل تمر وقراها مرتبط بالهجمات على ناحية عين عيسى، وأضاف أن الهجمات التركية تدل على " مطامعها في مناطقنا وعدم احترامها للاتفاقيات الدولية".

واعتبر حنا " الموقف الروسي السلبي والضعيف" عاملاً مشجعاً لتركيا لمواصلة هجماتها على المنطقة.

وطالب الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري السرياني القوات الروسية بتحمل مسؤولياتها تجاه المنطقة، مؤكداً "نحن كقوات سوريا الديمقراطية بشكل عام والمجلس العسكري السرياني بشكل خاص التزمنا بالاتفاقيات الدولية لكن العدو التركي أخل بتلك الاتفاقيات وهجماته مستمرة".

على شعوب المنطقة المقاومة ونشر ثقافتها لنيل حقوقنا

ودعا حنا "شعوب المنطقة بكافة مكوناتها والشخصيات البارزة في المجتمع المدني ورؤساء العشائر ورجال الدين لنشر الوعي وثقافة المقاومة بين المجتمع، والمضي قدماً نحو خطوات أوسع للتأكيد على وحدتنا واستمرارنا في العمل ضمن مشروع موحد يضمن حقوق مجتمعنا ومكونات المنطقة".

واختتم حنا" نعاهد شهداءنا وشعبنا باستمرارنا في المقاومة واستمرارنا في الدفاع عن المنطقة ومكتسبات شهدائنا"، وطالب" المجتمع الدولي بأداء دوره بشكل إيجابي وتيسير الحلول الدبلوماسية، والبحث عن السلام كوننا مقاتلين ولسنا قاتلين نملك رغبة بالعيش على أرضنا بحرية وكرامة".

(م)

ANHA