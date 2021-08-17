آرام حنا: تصعيد الاحتلال الأخير على مناطقنا سيؤثر سلباً لجهودنا في مكافحة الإرهاب

وجاء حديث الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية عبر منشور على صفحته الرسمية على الفيسبوك تعليقاً على الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال الأربعة أيام الفائتة من تصاعد وتيرة القصف والهجمات من قبل الاحتلال التركي على امتداد خطوط التماس من مناطق الشهباء وصولاً لتل تمر بريف الحسكة.

وليوضح في تعليقه قائلاً: "بدأت مدفعية قوات الاحتلال التركي بانتهاكاتها منذ أربعة أيام مستهدفةً قرى "الدردارة - شيخ علي - تل الورد - تل حفيان ( العصفورية ) - تل شنان" والعديد من المناطق الأخرى بعدد كبير من القذائف والصواريخ وسط تحليق الطيران المسير فوق أجواء المنطقة".

ونوه حنا إلى الخسائر التي لحقت بممتلكات المدنيين بالإضافة لإصابة امرأة تدعى" مريم شيخ صالح" في قرية تل شنان الآشورية بريف تل تمر الشرقي.

ولفت حنا قائلاً: "قامت قواتنا بأخذ الدور الدفاعي الذي يضمن سلامة المدنيين وحمايتهم وصد أية محاولة تقدم باتجاه مناطقنا ثم ردت على مصادر اطلاق النار وألحقت خسائر بصفوف المرتزقة وقوات الاحتلال".

كما لفت في حديثه إلى خطورة استمرار هذه الانتهاكات وسط صمت المجتمع الدولي والدول الفاعلة في الشأن السوري وقال: "ونؤكد ان مثل هذه التصعيد سيؤثر حكماً على جهودنا في مكافحة الارهاب وتأمين سجون الارهابيين والمخيمات التي نقوم بتأمينها".

وأختتم حديثه بالقول: "نؤكد على ضرورة تحمل القوات المسلحة الروسية مسؤوليتها بضبط خط التماس وايقاف هذه الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال".

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ANHA