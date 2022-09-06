آرام حنا: قذائف الاحتلال تهدد حياة الأهالي وتستهدف الكنائس والمقدسات الدينية

جاء ذلك في منشور، نشره الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية آرام حنا، على صفحته الرسمية، وجاء فيه:" تقصف مدفعية جيش الاحتلال التركي قرية تل طويل الآشورية والمنطقة المحيطة الآهلة بالسكان لليوم الثاني على التوالي بشكل عشوائي وعنيف، مما يعرض حياة أهلنا للخطر المباشر فيما تخلف قذائف المحتل التركي خَسَائِر في ممتلكاتهم والمرافق العامة فضلاً عن استهداف الكنائس والمقدسات الدينية كما جرى في الشهور الماضية حيث تضررت "كنيسة مار ساوا" الواقعة في "تل طويل" ذاتها جراء تعرضها لقصف الاحتلال التركي ومرتزقته.

يتخذ "المجلس العسكري السرياني توازياً مع مجلس تل تمر العسكري" الإجراءات الدفاعية اللازمة التي تضمن حماية أهلنا والمنطقة، فيما تتعامل قواتنا مع مصادر إطلاق النار وفق مبادئ الدفاع المشروع".

هذا وتعرضت قرية تل طويل الآشورية في الريف الغربي لناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة مساء اليوم، للقصف من قبل الاحتلال التركي، في قصف يتكرر بشكل مستمر.

(سـ)