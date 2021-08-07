آرام حنا: مجزرة الصفاوية تثبت إرهاب الدولة التركية

المتحدث الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية، آرام حنا، وفي تصريح لوكالتنا عن مجزرة الصفاوية التي ارتكبها الاحتلال التركي في ريف عين عيسى قال "ارتكبت قوات الاحتلال التركي أحد جرائمها في قرية الصفاوية التابعة لناحية عين عيسى، وهي تأتي استكمالاً لكل ما ارتكبته قوات الاحتلال ومرتزقتها من جرائم وانتهاكات خلال هجماتها على مناطقنا".

آرام حنا تقدّم بالعزاء لذوي ضحايا المجزرة، وتابع " نحن على تواصل مستمر مع القوات الروسية والأطراف الفاعلة في الشأن السوري، وعدة مؤسسات في المجتمع الدولي بخصوص توثيق هذه الانتهاكات وإدانتها والتحرك بشكل فعلي لإيقافها".

جميعنا نعلم مدى إرهاب الاحتلال

حنا وخلال حديثه أشار إلى أن الجميع يعلم أن تركيا باتت الراعية الرسمية للإرهاب في سوريا وقال "جرائم الاحتلال التركي لم تتوقف بحق أبناء مناطق شمال وشرق سوريا، وليس بالأمر الغريب ارتكاب الاحتلال التركي لهكذا جرائم، والجميع يعلم أن الاحتلال التركي بات الراعي الرسمي للإرهاب في سوريا"

وأضاف "من خلال عملياتنا الأمنية استطعنا القبض على مرتزقة داعش وخلال تحقيقنا معهم أكدوا أن الأراضي التركية هي المعبر الرئيس للدخول إلى المنطقة".

لن نسمح بارتكاب مجازر جديدة بحق شعبنا

وأكد حنا في حديثه "نحن في قوات سوريا الديمقراطية لن نسمح للاحتلال التركي ارتكاب مجازر جديدة بحق شعبنا، وسنأخذ على عاتقنا حماية شعبنا من الجرائم في إطار حق الدفاع المشروع، وخلال التصعيد الأخير للاحتلال على قواتنا، أخذت قواتنا جميع الإجراءات الدفاعية لحماية شعبنا لنقله إلى مناطق آمنة".

على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف جدية لإيقاف جرائم الاحتلال

وعن التصعيد الأخير الذي تشهده مناطق شمال وشرق سوريا من هجمات وحشية للاحتلال التركي، اختتم المتحدث الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية حديثه "تحاول دولة الاحلال التركي من خلال تصعيدها الأخير على مناطق شمال وسوريا ضرب الاستقرار وتهجير من تبقى من شعبنا في المنطقة، ونؤكد خطورة هذه الهجمات، وبشكل خاص على القرى التي تحمل خصوصية آشورية في ريف تل تمر، ونطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف جدية لإيقاف جرائم تركيا".

(سـ)