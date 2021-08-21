آرام حنا: لن نقف مكتوفي الأيدي حيال هجمات الاحتلال التركي

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية، آرام حنا أنه "كلما ازدادت وتيرة هجمات الاحتلال ومرتزقته على مناطقنا يزداد فينا العزم والإرادة وإصرارنا على المقاومة بروح كل شهيد وشهيدة ضحوا بأنفسهم في سبيل حماية شعبنا ومقدساتنا"

وأضاف في منشور على صفحته في "فيسبوك"، إن "استمرار الانتهاكات والهجمات على عموم مناطقنا من الشهباء وصولاً إلى زركان وتل تمر يدخل في إطار رغبة الاحتلال ضرب إرادة شعبنا والإدارة الذاتية الديمقراطية وإيقاف مساعي مجلس سوريا الديمقراطية لإيجاد اعتراف رسمي الذي بات قريباً وحقيقة لا يمكن إنكارها".

مؤكداً أن قوات سوريا الديمقراطية ومن خلال تشكيلاتها ومجالسها العسكرية "لن تبخل بتقديم المزيد من التضحيات حتى تحقيق مطالب شعبنا ورغبته بالعيش بحرية وكرامة"

ودعا آرام حنا "شعبنا إلى الابتعاد عن الأخبار الكاذبة التي تبثها الجهات المعادية على وسائل التواصل الاجتماعي رغبةً منها بخلق حالة من الفوضى وانعدام الأمان"

وأعرب عن دعمهم لـ "مقاومة المجلس العسكري السرياني MFS بشكل مشترك مع مجلس تل تمر العسكري التي ترد على مصادر إطلاق النار بهدف ردع قوات الاحتلال ومرتزقته وإيقاف هجماتهم ضد مناطقنا وهذا حقنا ولن نتوانى عن استعماله ضمن إطار الدفاع المشروع الذي تنص عليه كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية".

وزاد بقوله: "قلناها مسبقاً إننا أصحاب أفعال ولا نكتفي بالأقوال فقط ولن نقف مكتوفي الأيدي حيال استمرار الهجمات"،

مبيّناً أن قوات سوريا الديمقراطية تمتلك "كل المقومات والكفاءة لمواجهة كل الأخطار المحدقة بشعبنا والوطن".

واختتم بتقديم العزاء بشهداء الغارة الجوية في تل تمر، قائلاً: "نعزي أنفسنا وشعبنا والقيادة العامة لوحدات حماية الشعب والمرأة باستشهاد عدد من رفاقنا القياديين ونؤكد بأننا سنمضي على طريقهم وستزف بنادقنا أنباء تحرير كل المناطق المحتلة "من عفرين حتى سري كانية/ رأس العين مهما طال الزمن".

(س ر)